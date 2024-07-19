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Карты Таро предвещают сказочные выходные для трех знаков Зодиака — кто счастливчики

19 июля 2024 07:01
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Гороскоп на выходные 20-21 июля 2024 по картам Таро — каким знакам Зодиака повезет
Гадания на картах Таро. Фото: petr sidorov/Unsplash
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Карты Таро прогнозируют для трех знаков Зодиака сказочные выходные 20-21 июля. Вселенная приготовила для них неожиданные положительные изменения, радостные моменты, которые принесут душевную гармонию и вдохновение.

Кому же из знаков Зодиака несказанно повезет уже в эти выходные по прогнозу карт Таро, пишет "Телеграф".

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Стрелец

Эти суббота и воскресенье для Стрельцов будут наполнены позитивной энергетикой и радостными мгновениями. Карты Таро указывают, что представители этого знака Зодиака получат удовольствие и душевное спокойствие от общения с близкими им людьми.

Удастся также достичь гармонии со второй половинкой. Это будет удачное время для свиданий. Для одиноких Стрельцов выходные могут принести романтические встречи или восстановление старых связей. Расправьте свои крылья и смело идите в люди, общайтесь и получайте от этого удовольствие.

 

По картам Таро трем знакам Зодиака сказочно повезет.
Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

 

Рыбы

Выходные 20-21 июля станут для Рыб временем духовного и эмоционального обновления. Вы сможете насладиться гармонией и спокойствием в своей жизни.

По прогнозу карт Таро этот период может принести в жизнь положительные изменения и новые возможности. Возможно, вы решите оставить что-нибудь позади и открыть новые горизонты. Двигаться вперед помогут внутренняя сила и решительность.

 

По картам Таро трем знакам Зодиака сказочно повезет.
Знак зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Телец

Для Тельцов эти выходные 20-21 июля будут наполнены активностью и удовольствием. Карты Таро прогнозируют, что представителей этого знака Зодиака ждут приятные сюрпризы и новые знакомства.

В этот период Тельцы могут наслаждаться плодами своего труда, а также готовиться к новым свершениям. Любые препятствия на пути к целям и успеху будут преодолены.

 

По картам Таро трем знакам Зодиака сказочно повезет.
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие три знака Зодиака получат невероятные новости до конца июля.

Напомним, мы также писали, кто из знаков Зодиака сможет разбогатеть до конца лета.

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