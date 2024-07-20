Повня у Козерогу 21 липня 2024 — чого остерігатися, що категорично не можна робити

Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Вже у цю неділю, 21 липня, на нас чекає друга повня літа, яку називають Грозовою. Вона, так само як і в червні, пройде в знаку Козерога. Проте, як запевняють астрологи, принесе зовсім інші випробування та завдання.

Новини.LIVE розповідає, чого очікувати від повного Місяця в липні 2024 року, що категорично не можна робити у цей період, а яким питанням, навпаки, варто приділити увагу.

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Чому повню у липні називають Грозовою

Грозова повня або Громова — назва пов'язана з природними явищами, саме у липні розпочинався сезон дощів та гроз.

У липневої повні є й інші назви, залежно від культури та народу:

в американців на Алясці — Місяць Лосося, оскільки йде нерест лосося;

корінні американці — Оленячий Місяць, адже у цю пору року молоді самці оленів відрощують нові роги;

у черокі — Місяць Стиглої Кукурудзи;

у китайців — Місяць Голодних Духів;

у кельтів — Місяць Вимоги;

у вікканів — Місяць Меду;

у Південній півкулі — Вовчий, Старий або Крижаний Місяць, адже там зараз холодна пора року.

Великий Місяць над лісом. Фото: freepik.com

Коли спостерігати повний Місяць у липні 2024

Як вже зазначалося вище, у другий літній місяць повня настане 21 липня. Точний час — 13:17 за київським часом (10:17 GMT). Місячний диск буде виглядати повним за день до і день після повні та буде освітлений на 98%.

Оскільки земний супутник перебуватиме дуже близько до горизонту, візуально він здаватиметься більшим. Крім цього, через світловий ефект він може набути помаранчевого, рожевого або червоного відтінку.

Повний Місяць. Фото: pixabay.com

Липневий Місяць у Козерогу — що принесе та чого остерігатися

За словами астрологів, оскільки повня другий місяць поспіль перебуватиме в сузір'ї Козерога, знову можуть стати актуальними старі проблеми.

Але задача кожного у цей період прибрати з життя те, що заважає, тягне назад, може нашкодити. Потрібні конкретні рішення та дії, інакше чекатиме повний занепад. Іншими словами, щоб побудувати новий світ, старий має впасти.

Як розповіла астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова), управитель повні — Сатурн, дає здатність структурувати, планувати, концентруватися, організовувати людей і створювати систему.

Повня у Козерогу вимагає подолати лінощі, взяти на себе відповідальність, визначити свої особисті межі та шанобливо ставитися до кордонів інших людей.

У період цих трьох днів — з 21 по 23 липня — можуть особливо гостро постати питання нерухомості, переїзду, ремонту. Усе, що стосується стосунків після розлучення, спілкування з дітьми та онуками, матиме прогрес.

Червоний повний Місяць. Фото: google.com

Що не можна робити на повний Місяць у липні 2024 — поради астрологів

Повня — час, коли наші емоції нестабільні, ми стаємо схильні до спонтанних вчинків, імпульсивних рішень та конфліктів. Тому найголовніша порада — не слідувати сліпо за емоціями та приймати рішення холодним розумом.

Під час цієї повні у Козерогу не можна:

перевтомлюватися;

ухвалювати доленосні рішення;

укладати великі фінансові угоди;

робити інвестиції;

брати або давати в борг;

вирушати в далекі поїздки.

Дівчина на фоні повні. Фото: freepik.com

Що можна робити у повню 21 липня 2024 року

Енергетика цього періоду — це ваша основа для самопочуття в майбутньому. Тому, щоб світлі зміни увірвалися у ваше життя, варто провести день 21 липня у гармонії з собою, зі своїми думками. Налаштовуйтеся виключно на позитив.

Час повні підходить для того, щоб:

миритися з тими, з ким у сварці;

закінчувати все розпочате раніше;

виконувати обіцянки;

віддавати борги;

зайнятися творчістю;

зайнятися медитацією;

зайнятися саморозвитком.

Раніше ми писали, яким трьом знакам Зодіаку казково пощастить у ці вихідні, 20-21 липня, за прогнозом карт Таро.

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