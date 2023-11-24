Украину 24 ноября накроет сильная магнитная буря

Опасность для метеозависимых — Землю накроет мощная магнитная буря
Магнитная буря красного уровня в пятницу 24 ноября накроет Землю. Эта буря достигнет К-индекса 5. У метеозависимых могут возникнуть сильные головные боли и ухудшение самочувствия.
Об этом говорится на сайте Meteoagent.
Что известно о магнитной буре 24 ноября
Отмечается, что 24 ноября буря будет красного уровня и достигнет К-индекса 5.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, предыдущая буря набрала мощности и достигла К-индекса 5.
В то же время после сегодняшней бури нас ждет небольшая передышка и магнитосфера будет спокойной.
Как магнитная буря влияет на самочувствие человека
Метеозависимые в такие дни испытывают общее недомогание, чаще жалуются на плохое самочувствие и обращаются за помощью к медикам. Особенно к кардиологам.
Частые жалобы:
- Головная боль
- Головокружение
- Туман в голове
- Мигрень
- Снижение концентрации и сосредоточенности
- Сонливость днем
- Бессонница ночью
- Общая слабость
- Быстрая утомляемость
- Повышение тревожности
- Раздражительность
Как помочь своему организму
Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, соблюдать нормальный график дня и питания. А также:
- Полноценно высыпаться и отдыхать
- Уменьшить психоэмоциональные нагрузки
- Поддерживать питьевой режим, пить травяные чаи.
- Ограничить алкоголь и сигареты
- Совершать прогулки на свежем воздухе
- Утром делать зарядку и принимать контрастный душ
- Проветривать помещение
- Вечером заниматься спокойными делами
- Выбирать более спокойные виды спорта
- При необходимости или при ухудшении самочувствия обращаться за помощью к специалистам.
Напомним, во второй половине ноября нашу Землю покроют магнитные бури.
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