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Опасность для метеозависимых — Землю накроет мощная магнитная буря

24 ноября 2023 08:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Украину 24 ноября накроет сильная магнитная буря
Женщина страдает от сильной головной боли. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитная буря красного уровня в пятницу 24 ноября накроет Землю. Эта буря достигнет К-индекса 5. У метеозависимых могут возникнуть сильные головные боли и ухудшение самочувствия.

Об этом говорится на сайте Meteoagent.

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Что известно о магнитной буре 24 ноября

Отмечается, что 24 ноября буря будет красного уровня и достигнет К-индекса 5.

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, предыдущая буря набрала мощности и достигла К-индекса 5.

Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

В то же время после сегодняшней бури нас ждет небольшая передышка и магнитосфера будет спокойной.

Как магнитная буря влияет на самочувствие человека

Метеозависимые в такие дни испытывают общее недомогание, чаще жалуются на плохое самочувствие и обращаются за помощью к медикам. Особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Мигрень
  • Снижение концентрации и сосредоточенности
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Общая слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Повышение тревожности
  • Раздражительность
Красная
Женщина страдает последствиями магнитной бури. Фото: РБК-Украина

Как помочь своему организму

Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, соблюдать нормальный график дня и питания. А также:

  • Полноценно высыпаться и отдыхать
  • Уменьшить психоэмоциональные нагрузки
  • Поддерживать питьевой режим, пить травяные чаи.
  • Ограничить алкоголь и сигареты
  • Совершать прогулки на свежем воздухе
  • Утром делать зарядку и принимать контрастный душ
  • Проветривать помещение
  • Вечером заниматься спокойными делами
  • Выбирать более спокойные виды спорта
  • При необходимости или при ухудшении самочувствия обращаться за помощью к специалистам.

Напомним, во второй половине ноября нашу Землю покроют магнитные бури.

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