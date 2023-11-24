Украину 24 ноября накроет сильная магнитная буря

Женщина страдает от сильной головной боли. Фото: Freepik

Магнитная буря красного уровня в пятницу 24 ноября накроет Землю. Эта буря достигнет К-индекса 5. У метеозависимых могут возникнуть сильные головные боли и ухудшение самочувствия.

Об этом говорится на сайте Meteoagent.

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Что известно о магнитной буре 24 ноября

Отмечается, что 24 ноября буря будет красного уровня и достигнет К-индекса 5.

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, предыдущая буря набрала мощности и достигла К-индекса 5.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

В то же время после сегодняшней бури нас ждет небольшая передышка и магнитосфера будет спокойной.

Как магнитная буря влияет на самочувствие человека

Метеозависимые в такие дни испытывают общее недомогание, чаще жалуются на плохое самочувствие и обращаются за помощью к медикам. Особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

Головная боль

Головокружение

Туман в голове

Мигрень

Снижение концентрации и сосредоточенности

Сонливость днем

Бессонница ночью

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Повышение тревожности

Раздражительность

Женщина страдает последствиями магнитной бури. Фото: РБК-Украина

Как помочь своему организму

Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, соблюдать нормальный график дня и питания. А также:

Полноценно высыпаться и отдыхать

Уменьшить психоэмоциональные нагрузки

Поддерживать питьевой режим, пить травяные чаи.

Ограничить алкоголь и сигареты

Совершать прогулки на свежем воздухе

Утром делать зарядку и принимать контрастный душ

Проветривать помещение

Вечером заниматься спокойными делами

Выбирать более спокойные виды спорта

При необходимости или при ухудшении самочувствия обращаться за помощью к специалистам.

Напомним, во второй половине ноября нашу Землю покроют магнитные бури.