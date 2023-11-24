Україну 24 листопада накриє сильна магнітна буря

Небезпека для метеозалежних — Землю накриє потужна магнітна буря
Магнітна буря червоного рівня, у п'ятницю 24 листопада накриє Землю. Ця буря досягне К-індексу 5. У метеозалежних можуть виникнути сильний головний біль та погіршення самопочуття.
Про це йдеться на сайті Meteoagent.
Що відомо про магнітну бурю 24 листопада
Зазначається, що 24 листопада буря буде червоного рівня та досягне К-індексу 5.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, попередня буря набрала потужності та досягла К-індексу 5.
Водночас після сьогоднішньої бурі нас чекає невеликий перепочинок і магнітосфера буде спокійною.
Як магнітна буря впливає на самопочуття людини
Метеозалежні у такі дні відчувають загальне нездужання, частіше скаржаться на погане самопочуття та звертаються за допомогою до медиків. Особливо до кардіологів.
Часті скарги:
- Головний біль
- Запаморочення
- Туман у голові
- Мігрень
- Зниження концентрації та зосередженості
- Сонливість вдень
- Безсоння вночі
- Загальна слабкість
- Швидка стомлюваність
- Підвищення тривожності
- Дратівливість
Як допомогти своєму організму
Лікарі рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, дотримуватись нормального графіка дня та харчування. А також:
- Повноцінно висипатися та відпочивати
- Зменшити психоемоційні навантаження
- Підтримувати питний режим, пити трав'яні чаї
- Обмежити алкоголь та цигарки
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
- Вранці робити зарядку і приймати контрастний душ
- Провітрювати приміщення
- Увечері займатися спокійними справами
- Вибирати більш спокійні види спорту
- При необхідності або при погіршенні самопочуття звертатися за допомогою до фахівців.
Нагадаємо, у другій половині листопада нашу Землю накриють магнітні бурі.
Читайте Новини.LIVE!