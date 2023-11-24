Україну 24 листопада накриє сильна магнітна буря

Жінка страждає від сильного головного болю. Фото: Freepik

Магнітна буря червоного рівня, у п'ятницю 24 листопада накриє Землю. Ця буря досягне К-індексу 5. У метеозалежних можуть виникнути сильний головний біль та погіршення самопочуття.

Про це йдеться на сайті Meteoagent.

Читайте також:

Що відомо про магнітну бурю 24 листопада

Зазначається, що 24 листопада буря буде червоного рівня та досягне К-індексу 5.

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, попередня буря набрала потужності та досягла К-індексу 5.

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Водночас після сьогоднішньої бурі нас чекає невеликий перепочинок і магнітосфера буде спокійною.

Як магнітна буря впливає на самопочуття людини

Метеозалежні у такі дні відчувають загальне нездужання, частіше скаржаться на погане самопочуття та звертаються за допомогою до медиків. Особливо до кардіологів.

Часті скарги:

Головний біль

Запаморочення

Туман у голові

Мігрень

Зниження концентрації та зосередженості

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Підвищення тривожності

Дратівливість

Жінка страждає від наслідків магнітної бурі. Фото: РБК-Україна

Як допомогти своєму організму

Лікарі рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, дотримуватись нормального графіка дня та харчування. А також:

Повноцінно висипатися та відпочивати

Зменшити психоемоційні навантаження

Підтримувати питний режим, пити трав'яні чаї

Обмежити алкоголь та цигарки

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі

Вранці робити зарядку і приймати контрастний душ

Провітрювати приміщення

Увечері займатися спокійними справами

Вибирати більш спокійні види спорту

При необхідності або при погіршенні самопочуття звертатися за допомогою до фахівців.

Нагадаємо, у другій половині листопада нашу Землю накриють магнітні бурі.