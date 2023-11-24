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Небезпека для метеозалежних — Землю накриє потужна магнітна буря

24 листопада 2023 08:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Україну 24 листопада накриє сильна магнітна буря
Жінка страждає від сильного головного болю. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітна буря червоного рівня, у п'ятницю 24 листопада накриє Землю. Ця буря досягне К-індексу 5. У метеозалежних можуть виникнути сильний головний біль та погіршення самопочуття.

Про це йдеться на сайті Meteoagent.

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Що відомо про магнітну бурю 24 листопада

Зазначається, що 24 листопада буря буде червоного рівня та досягне К-індексу 5.

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, попередня буря набрала потужності та досягла К-індексу 5. 

Сильна магнітна буря накриє Землю найближчими днями
Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Водночас після сьогоднішньої бурі нас чекає невеликий перепочинок і магнітосфера буде спокійною.

Як магнітна буря впливає на самопочуття людини 

Метеозалежні у такі дні відчувають загальне нездужання, частіше скаржаться на погане самопочуття та звертаються за допомогою до медиків. Особливо до кардіологів.

Часті скарги:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Туман у голові
  • Мігрень
  • Зниження концентрації та зосередженості
  • Сонливість вдень
  • Безсоння вночі
  • Загальна слабкість
  • Швидка стомлюваність
  • Підвищення тривожності
  • Дратівливість
Червона
Жінка страждає від наслідків магнітної бурі. Фото: РБК-Україна

Як допомогти своєму організму

Лікарі рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, дотримуватись нормального графіка дня та харчування. А також:

  • Повноцінно висипатися та відпочивати
  • Зменшити психоемоційні навантаження
  • Підтримувати питний режим, пити трав'яні чаї
  • Обмежити алкоголь та цигарки
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
  • Вранці робити зарядку і приймати контрастний душ
  • Провітрювати приміщення
  • Увечері займатися спокійними справами
  • Вибирати більш спокійні види спорту
  • При необхідності або при погіршенні самопочуття звертатися за допомогою до фахівців.

Нагадаємо, у другій половині листопада нашу Землю накриють магнітні бурі.

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