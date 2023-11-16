Небезпека для метеозалежних — на Україну сунуть затяжні магнітні бурі
У другій половині листопада нашу Землю накриють магнітні бурі. Одна з них несе небезпеку для метеозалежних уже сьогодні, 16 листопада.
Про це йдеться на сайті Meteoagent.
Зазначається, що магнітна буря, яка накриє землю сьогодні буде доволі сильною, К-індекс досягне семи.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,08 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Сонячна активність на 16 листопада:
- Імовірність малого геомагнітного шторму – 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 21.
Нагадаємо, вчені попередили, що активність Сонця, яке зазвичай відбувається кожні 11 років, станеться раніше, ніж передбачалося, і буде потужнішим, ніж вони думали. Дослідники розповіли, коли людство на Землі зможе відчути максимальну сонячну активність.
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