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Небезпека для метеозалежних — на Україну сунуть затяжні магнітні бурі

16 листопада 2023 08:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Небезпека для метеозалежних — на Україну сунуть затяжні магнітні бурі
У метеозалежної дівчини сильний головний біль. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У другій половині листопада нашу Землю накриють магнітні бурі. Одна з них несе небезпеку для метеозалежних уже сьогодні, 16 листопада.

Про це йдеться на сайті Meteoagent.  

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Зазначається, що магнітна буря, яка накриє землю сьогодні буде доволі сильною, К-індекс досягне семи.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,08 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Сонячна активність на 16 листопада:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 21.
Photo business woman headache and stress with thinking red glow or overlay for burnout at finance job accountant employee pain and tired with fail depressed and fatigue with pressure at modern office
Жінка страждає від головного болю через наслідки магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, вчені попередили, що активність Сонця, яке зазвичай відбувається кожні 11 років, станеться раніше, ніж передбачалося, і буде потужнішим, ніж вони думали. Дослідники розповіли, коли людство на Землі зможе відчути максимальну сонячну активність. 

 

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