Опасность для метеозависимых — на Украину суют затяжные магнитные бури

У метеозависимой девушки сильная головная боль. Фото: freepik.com

Во второй половине ноября нашу Землю покроют магнитные бури. Одна из них представляет опасность для метеозависимых уже сегодня, 16 ноября.

Об этом говорится на сайте Meteoagent.

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Отмечается, что магнитная буря, которая накроет землю сегодня, будет достаточно сильной, К-индекс достигнет семи.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,08 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Солнечная активность на 16 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 21.

Женщина страдает от головной боли из-за последствий магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, ученые предупредили, что активность Солнца, обычно происходящего каждые 11 лет, произойдет раньше, чем предполагалось, и будет более мощной, чем они думали. Исследователи рассказали, когда человечество на Земле сможет ощутить максимальную солнечную активность.