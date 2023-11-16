Опасность для метеозависимых — на Украину суют затяжные магнитные бури
Во второй половине ноября нашу Землю покроют магнитные бури. Одна из них представляет опасность для метеозависимых уже сегодня, 16 ноября.
Об этом говорится на сайте Meteoagent.
Отмечается, что магнитная буря, которая накроет землю сегодня, будет достаточно сильной, К-индекс достигнет семи.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,08 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Солнечная активность на 16 ноября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 21.
Напомним, ученые предупредили, что активность Солнца, обычно происходящего каждые 11 лет, произойдет раньше, чем предполагалось, и будет более мощной, чем они думали. Исследователи рассказали, когда человечество на Земле сможет ощутить максимальную солнечную активность.
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