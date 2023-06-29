Какие знаки Зодиака расстаются чаще других – им не удается строить семью

Мысли взрослого мужчины расстаться со своей женой. Фото: Freepik

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые чаще других расстаются со своими вторыми половинками. По словам астрологов, эти три знака достаточно вспыльчивы и совсем не прикладывают усилий для того, чтобы спасти свои отношения и вернуть любимого человека.

Об этом сообщает Your Tango.

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Стрелец

Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, являются очень резкими личностями. Они способны проявлять агрессию к любимому человеку, из-за чего могут сказать лишние вещи. Впрочем, после этого они из-за своей гордости не умеют извиняться.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Во время ссоры представители Стрельца довольно часто могут заявлять о том, чтобы развестись с любимым человеком, но со временем они могут очень жалеть о таком решении.

Рыбы

Люди, родившиеся под знаком Рыбы, самостоятельно не хотят подавать на развод, впрочем, они могут довести до этого вторую половинку. По словам астрологов, спокойные Рыбы могут сделать жизнь второй половинки невыносимой.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Поэтому партнеры этих людей довольно часто не способны выдержать столь сильного давления со стороны Рыб.

Рак

Представители этого знака Зодиака являются хорошими семьянинами, они очень ценят уют дома, заботу и внимание со стороны партнера. Но если вторая половинка проявляет хотя бы минимальный холод в их адрес, их поведение может измениться.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Люди под знаком Рака всегда хотят занимать первое место в отношениях, а желание второй половинки побыть одному может серьезно обидеть их. С такими людьми очень сложно построить семью, ведь немногие хотят посвящать им все свое время.

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