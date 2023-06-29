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Назавжди холостяки: ТОП-3 знаків Зодіаку, які розлучаються частіше за інших

29 червня 2023 20:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які знаки Зодіаку розлучаються частіше за інших – їм не вдається будувати сім'ю
Думки дорослого чоловіка розлучитися зі своєю дружиною. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які частіше за інших розлучаються зі своїми другими половинками. За словами астрологів, ці три знаки є досить запальними та зовсім не прикладають зусиль для того, аби врятувати свої відносини та повернути кохану людину.

Про це повідомляє Your Tango.

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Які знаки Зодіаку розлучаються частіше за інших?

Стрілець

Люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, є дуже різкими особистостями. Вони здатні проявляти агресію до коханої людини, через що можуть сказати зайві речі. Втім, після цього вони через свою гордість не вміють вибачатися.

Знак Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Під час сварки представники Стрільця досить часто можуть заявляти про те, щоб розлучитися з коханою людиною, але з часом вони можуть дуже шкодувати про таке рішення.

Риби

Люди, народжені під знаком Риби, самостійно не хочуть подавати на розлучення, втім, вони можуть довести до цього другу половинку. За словами астрологів, спокійні Риби можуть зробити життя другої половинки нестерпним.

Знак Зодиака Рыбы
Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

Через це партнери цих людей досить часто не здатні витримати такого сильного тиску з боку Риб.

Рак

Представники цього знаку Зодіаку є досить хорошими сім'янинами, вони дуже цінують затишок вдома, турботу та увагу з боку партнера. Але, якщо друга половинка проявляє хоча б мінімальний холод на їхню адресу, їхня поведінка може змінитися.

Знак Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Люди під знаком Рака завжди хочуть посідати перше місце у відносинах, а бажання другої половинки побути на самоті може серйозно образити їх. З такими людьми дуже складно побудувати сім'ю, адже мало хто хоче присвячувати їм весь свій час.

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку зовсім не вміють тримати секрети інших людей в таємниці.

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