Лунный календарь стрижек на октябрь 2024 — какие даты неудачные для смены прически

Девушка страдает от сухих и непослушных волос. Фото: freepik.com

Октябрь — время, когда погода стремительно меняется и становится все холоднее. Хочется закутаться в теплый шарф и надеть шапку, чтобы укрыться от ветра. Так что о прическе мало кто задумывается. Однако это не значит, что с середины осени нужно забыть о своих волосах. Ведь это отличный период, чтобы позаботиться о их здоровье и красоте.

Новини.LIVE подготовил лунный календарь стрижек на октябрь 2024, который подскажет самые благоприятные дни второго месяца осени для стрижки, новой прически и ухода за волосами.

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Фазы Луны в октябре 2024 года

Убывающая Луна — 1 октября;

Новая Луна в знаке Весы — 2 октября в 21:49 по Киеву;

Растущая Луна — с 3 по 16 октября;

Полнолуние в знаке Телец — 17 октября в 14:26 по Киеву;

Убывающая Луна — с 18 по 31 октября;

Солнечное затмение (кольцевидное) — 2 октября, продлится шесть часов — с 18:44 до 00:46 по киевскому времени, максимальная фаза — в 21:46;

Лунное затмение — нет.

Фазы луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь стрижек на октябрь 2024 — самые благоприятные даты месяца

С точки зрения астрологии, второй месяц осени будет богат благоприятными днями для похода к парикмахеру. Это идеальное время, чтобы позаботиться о здоровье своих волос, сделать оздоровительные процедуры, укрепить, чтобы холода были им не страшны.

По лунному календарю, самыми благоприятными днями будут: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31 октября.

Астрологи советуют, если вы хотите отрастить волосы, то оздоровительную стрижку от секущихся кончиков следует проводить в следующие даты: 4, 7, 13 октября.

А вот любые эксперименты с волосами и кардинальное изменение имиджа можно планировать на полнолуние, которое приходится на 17 октября.

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: depositphotos.com

Когда нельзя стричь волосы в октябре 2024 года — опасные даты

Нельзя проводить никаких манипуляций с волосами в даты, которые считаются опасными: 5, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28 и 30 октября.

Если постричься в один из этих дней, вряд ли вы будете удовлетворены результатом. Более того, покраска, завивка или другие процедуры могут повредить ваши волосы и превратить в паклю.

Также делимся лунным календарем дел на октябрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни второго месяца осени.