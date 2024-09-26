Місячний календар стрижок на жовтень 2024 — які дати невдалі для зміни зачіски

Дівчина страждає від сухого та неслухняного волосся. Фото: freepik.com

Жовтень — час, коли погода стрімко міняється й стає все холоднішою. Хочеться завернутися у теплий шарф та вдягти шапку, щоб сховатися від вітру. Тож, про зачіску мало хто замислюється. Проте це не означає, що з середини осені потрібно забути про своє волосся. Адже це чудовий період, щоб подбати про його здоров'я та красу.

Новини.LIVE підготував місячний календар стрижок на жовтень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні другого місяця осені для стрижки, нової зачіски та догляду за волоссям.

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Фази Місяця у жовтні 2024 року

Місяць, що спадає — 1 жовтня;

Новий Місяць у знаку Терези — 2 жовтня о 21:49 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 3 по 16 жовтня;

Повня у знаку Телець — 17 жовтня о 14:26 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 18 по 31 жовтня;

Сонячне затемнення (кільцеподібне) — 2 жовтня, триватиме шість годин — з 18:44 до 00:46 за київським часом, максимальна фаза — о 21:46;

Місячне затемнення — немає.

Фази місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар стрижок на жовтень 2024 — найсприятливіші дати місяця

З погляду астрології, другий місяць осені буде багатий на сприятливі дні для походу до перукаря. Це ідеальний час, щоб подбати про здоров'я свого волосся, зробити оздоровчі процедури, зміцнити, щоб холоди були йому не страшні.

За місячним календарем, найсприятливішими днями будуть: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31 жовтня.

Астрологи радять, якщо ви хочете відростити волосся, то оздоровчу стрижку від посічених кінчиків варто проводити у такі дати: 4, 7, 13 жовтня.

А от будь-які експерименти з волоссям та кардинальну зміну іміджу можна планувати на повню, яка припадає на 17 жовтня.

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: depositphotos.com

Коли не можна стригти волосся у жовтні 2024 року — небезпечні дати

Не можна проводити жодних маніпуляцій з волоссям у такі дати, які вважаються небезпечними: 5, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28 та 30 жовтня.

Якщо постригтися в один з цих днів, навряд чи ви будете задоволені результатом. Щобільше, фарбування, завивка або інші процедури можуть пошкодити ваше волосся й перетворити на клоччя.

Також ділимося місячним календарем справ на жовтень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні другого місяця осені.