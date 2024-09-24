Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Підступні три дні — коли у жовтні 2024 планувати покупки та вирушати в дорогу arrow

Підступні три дні — коли у жовтні 2024 планувати покупки та вирушати в дорогу

24 вересня 2024 03:14
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар справ на жовтень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні
Дівчина на фоні повного Місяця. Фото: pixabay.com
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Ні для кого не секрет, що Місяць має вплив на усе живе на нашій планеті. Залежно від фази супутника можуть бути сприятливі дні та ті, що несуть небезпеку або неприємності. 

Читайте також:

Новини.LIVE підготував для Вас детальний місячний календар на жовтень 2024 року, який підкаже найвдаліші дати для будь-яких справ та починань, а також несприятливі дні. 

Фази Місяця у жовтні 2024 року

  • Місяць, що спадає — 1 жовтня;
  • Новий Місяць у знаку Терези — 2 жовтня о 21:49 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 3 по 16 жовтня;
  • Повня у знаку Телець — 17 жовтня о 14:26 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 18 по 31 жовтня;
  • Сонячне затемнення (кільцеподібне) — 2 жовтня, триватиме шість годин — з 18:44 до 00:46 за київським часом, максимальна фаза — о 21:46;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у жовтні 2024 року
Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні сприятливі у жовтні 2024 року за різними сферами

Найсприятливіші дні у другий місяць осені: 8, 9 жовтня. 

Загалом сприятливі дні у жовтні: 10, 12, 18, 22, 24, 27, 30, 31 жовтня.

Вдалі дні для нових починань та важливих справ: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 жовтня.

Сприятливі дні для фінансових операцій та покупок:  4, 8, 9, 10, 18, 19 жовтня. 

Сприятливі дні для роботи, нових проєктів: 4, 6, 8, 9, 10, 16 жовтня.

Сприятливі дні для кохання: 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 24 жовтня. 

Сприятливі дні для весілля та вінчання: 4, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 30, 31 жовтня.

Найкращі дні для відвідування лікаря: 9, 10, 18, 19 жовтня. 

Хороші дні для подорожей та поїздок: 4, 8, 9, 16, 20, 22 жовтня.

 

Які дні сприятливі у жовтні 2024 року за різними сферами
Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на жовтень 2024 — коли несприятливі дні

У другому місяці осені 2024 року буде цілих три несприятливі дати: 

  • 2 жовтня — 29 місячний день у знаку Терези — астрологи рекомендують цього дня не планувати щось нове, зустрічі, спілкування та фінансові операції. Подорожі та поїздки будуть не вдалими, а будь-які покупки не принесуть користі. День запам'ятається надмірною імпульсивністю і просто поганим настроєм. 
  • 5 жовтня — 3 місячний день у знаку Скорпіон — цей день не дасть ані відпочити, ані добре попрацювати, будь-які творчі плани або розумова діяльність не будуть вдаватися. Покупки, зустрічі, подорожі, грошові операції краще відкласти на іншу дату. 
  • 17 жовтня — 15 місячний день у знаку Овен — цей день надзвичайно несприятливий, можуть вирувати емоції, тому варто бути обережними, щоб не натрапити на скандали або сварки. Відкладіть усі справи пов'язані з грошима та нерухомістю. Нові починання та поїздки краще теж перенести на інший день.

Також невдалими у деяких сферах будуть такі числа: 3, 7, 11, 14, 15, 21, 25, 26, 29 жовтня.

Раніше ми розповідали, яким трьом знакам Зодіаку осінь 2024 року принесе справжнє кохання

Також ми ділилися народними прикметами, які допоможуть розпізнати знаки від ангела-охоронця. 

Місяць повний місяць жовтень Астрологія поради місячний календар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 На фронті потрібні командири — кого запрошують до полку "Азов"

02:47 Ворог активно атакує на Курахівському та Покровському напрямках — звіт Генштабу

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

02:09 Українських полонених постійно катують — звіт комісії при ООН

02:02 Відомий вболівальник Динамо Київ загинув на війні

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

01:32 На Львівщині шахрай заробив на ухилянті — як його покарав суд

01:24 Дюбуа заробив набагато менше Джошуа — джерело опублікувало суми гонорарів за бій

00:49 "Дипломатка" Аліна Гросу розповіла про збір коштів — МЗС відхрестилось від неї

00:30 Транспорт на ЗСУ — у кого не вилучатимуть автівки

00:30 Шольц виступив проти далекобійних ударів по території Росії

03:26 На фронті потрібні командири — кого запрошують до полку "Азов"

02:47 Ворог активно атакує на Курахівському та Покровському напрямках — звіт Генштабу

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

02:09 Українських полонених постійно катують — звіт комісії при ООН

02:02 Відомий вболівальник Динамо Київ загинув на війні

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

01:32 На Львівщині шахрай заробив на ухилянті — як його покарав суд

01:24 Дюбуа заробив набагато менше Джошуа — джерело опублікувало суми гонорарів за бій

00:49 "Дипломатка" Аліна Гросу розповіла про збір коштів — МЗС відхрестилось від неї

00:30 Транспорт на ЗСУ — у кого не вилучатимуть автівки

00:30 Шольц виступив проти далекобійних ударів по території Росії

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно