Місячний календар справ на жовтень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні

Дівчина на фоні повного Місяця. Фото: pixabay.com

Ні для кого не секрет, що Місяць має вплив на усе живе на нашій планеті. Залежно від фази супутника можуть бути сприятливі дні та ті, що несуть небезпеку або неприємності.

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Новини.LIVE підготував для Вас детальний місячний календар на жовтень 2024 року, який підкаже найвдаліші дати для будь-яких справ та починань, а також несприятливі дні.

Фази Місяця у жовтні 2024 року

Місяць, що спадає — 1 жовтня;

Новий Місяць у знаку Терези — 2 жовтня о 21:49 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 3 по 16 жовтня;

3 по 16 жовтня; Повня у знаку Телець — 17 жовтня о 14:26 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 18 по 31 жовтня;

Сонячне затемнення (кільцеподібне) — 2 жовтня, триватиме шість годин — з 18:44 до 00:46 за київським часом, максимальна фаза — о 21:46;

(кільцеподібне) — 2 жовтня, триватиме шість годин — з 18:44 до 00:46 за київським часом, максимальна фаза — о 21:46; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні сприятливі у жовтні 2024 року за різними сферами

Найсприятливіші дні у другий місяць осені: 8, 9 жовтня.

Загалом сприятливі дні у жовтні: 10, 12, 18, 22, 24, 27, 30, 31 жовтня.

Вдалі дні для нових починань та важливих справ: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 жовтня.

Сприятливі дні для фінансових операцій та покупок: 4, 8, 9, 10, 18, 19 жовтня.

Сприятливі дні для роботи, нових проєктів: 4, 6, 8, 9, 10, 16 жовтня.

Сприятливі дні для кохання: 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 24 жовтня.

Сприятливі дні для весілля та вінчання: 4, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 30, 31 жовтня.

Найкращі дні для відвідування лікаря: 9, 10, 18, 19 жовтня.

Хороші дні для подорожей та поїздок: 4, 8, 9, 16, 20, 22 жовтня.

Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на жовтень 2024 — коли несприятливі дні

У другому місяці осені 2024 року буде цілих три несприятливі дати:

2 жовтня — 29 місячний день у знаку Терези — астрологи рекомендують цього дня не планувати щось нове, зустрічі, спілкування та фінансові операції. Подорожі та поїздки будуть не вдалими, а будь-які покупки не принесуть користі. День запам'ятається надмірною імпульсивністю і просто поганим настроєм.

— 29 місячний день у знаку Терези — астрологи рекомендують цього дня не планувати щось нове, зустрічі, спілкування та фінансові операції. Подорожі та поїздки будуть не вдалими, а будь-які покупки не принесуть користі. День запам'ятається надмірною імпульсивністю і просто поганим настроєм. 5 жовтня — 3 місячний день у знаку Скорпіон — цей день не дасть ані відпочити, ані добре попрацювати, будь-які творчі плани або розумова діяльність не будуть вдаватися. Покупки, зустрічі, подорожі, грошові операції краще відкласти на іншу дату.

— 3 місячний день у знаку Скорпіон — цей день не дасть ані відпочити, ані добре попрацювати, будь-які творчі плани або розумова діяльність не будуть вдаватися. Покупки, зустрічі, подорожі, грошові операції краще відкласти на іншу дату. 17 жовтня — 15 місячний день у знаку Овен — цей день надзвичайно несприятливий, можуть вирувати емоції, тому варто бути обережними, щоб не натрапити на скандали або сварки. Відкладіть усі справи пов'язані з грошима та нерухомістю. Нові починання та поїздки краще теж перенести на інший день.

Також невдалими у деяких сферах будуть такі числа: 3, 7, 11, 14, 15, 21, 25, 26, 29 жовтня.

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