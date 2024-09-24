Лунный календарь дел на октябрь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Девушка на фоне полной Луны. Фото: pixabay.com

Ни для кого не секрет, что Луна оказывает влияние на все живое на нашей планете. В зависимости от фазы спутника могут быть благоприятные дни, опасные или неблагоприятные.

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Фазы Луны в октябре 2024 года

Убывающая Луна — 1 октября;

Убывающая Луна — 1 октября; Новая Луна в знаке Весы — 2 октября в 21:49 по Киеву;

Растущая Луна — с 3 по 16 октября;

3 по 16 октября; Полнолуние в знаке Телец — 17 октября в 14:26 по Киеву;

Убывающая Луна — с 18 по 31 октября;

Солнечное затмение (кольцевидное) — 2 октября, продлится шесть часов — с 18:44 до 00:46 по киевскому времени, максимальная фаза — в 21:46;

(кольцевидное) — 2 октября, продлится шесть часов — с 18:44 до 00:46 по киевскому времени, максимальная фаза — в 21:46; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни благоприятны в октябре 2024 года по разным сферам

Самые благоприятные дни во второй месяц осени: 8, 9 октября.

В общем, благоприятные дни в октябре: 10, 12, 18, 22, 24, 27, 30, 31 октября.

Удачные дни для новых начинаний и важных дел: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 октября.

Благоприятные дни для финансовых сделок и покупок: 4, 8, 9, 10, 18, 19 октября.

Благоприятные дни для работы, новых проектов: 4, 6, 8, 9, 10, 16 октября.

Благоприятные дни для любви: 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 24 октября.

Благоприятные дни для свадьбы и венчания: 4, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 30, 31 октября.

Лучшие дни для посещения врача: 9, 10, 18, 19 октября.

Хорошие дни для поездок и путешествий: 4, 8, 9, 16, 20, 22 октября.

Девушка держит Луну в руках. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на октябрь 2024 — когда неблагоприятные дни

Во втором месяце осени 2024 года будет целых три неблагоприятных даты:

2 октября — 29 лунный день в знаке Весы — астрологи рекомендуют в этот день не планировать что-то новое, встречи, общение и финансовые операции. Путешествия и поездки будут не удачными, а любые покупки не принесут пользы. День запомнится чрезмерной импульсивностью и просто нехорошим настроением.

— 29 лунный день в знаке Весы — астрологи рекомендуют в этот день не планировать что-то новое, встречи, общение и финансовые операции. Путешествия и поездки будут не удачными, а любые покупки не принесут пользы. День запомнится чрезмерной импульсивностью и просто нехорошим настроением. 5 октября — 3 лунный день в знаке Скорпион — этот день не даст ни отдохнуть, ни хорошо поработать, какие-либо творческие планы или умственная деятельность не будут удаваться. Покупки, встречи, поездки, денежные операции лучше отложить на другую дату.

— 3 лунный день в знаке Скорпион — этот день не даст ни отдохнуть, ни хорошо поработать, какие-либо творческие планы или умственная деятельность не будут удаваться. Покупки, встречи, поездки, денежные операции лучше отложить на другую дату. 17 октября — 15 лунный день в знаке Овен — этот день чрезвычайно неблагоприятный, могут бурлить эмоции, поэтому стоит быть осторожными, чтобы не натолкнуться на скандалы или ссоры. Отложите все дела, связанные с деньгами и недвижимостью. Новые начинания и поездки лучше перенести на другой день.

Также неудачными в некоторых областях будут следующие числа: 3, 7, 11, 14, 15, 21, 25, 26, 29 октября.

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