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Коварные три дня — когда в октябре 2024 планировать покупки, собираться в дорогу

24 сентября 2024 03:14
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь дел на октябрь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни
Девушка на фоне полной Луны. Фото: pixabay.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Ни для кого не секрет, что Луна оказывает влияние на все живое на нашей планете. В зависимости от фазы спутника могут быть благоприятные дни, опасные или неблагоприятные.

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Новини.LIVE подготовил для Вас подробный лунный календарь на октябрь 2024, который подскажет самые удачные даты для любых дел и начинаний, а также неблагоприятные дни.

Фазы Луны в октябре 2024 года

  • Убывающая Луна — 1 октября;
  • Новая Луна в знаке Весы — 2 октября в 21:49 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 3 по 16 октября;
  • Полнолуние в знаке Телец — 17 октября в 14:26 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 18 по 31 октября;
  • Солнечное затмение (кольцевидное) — 2 октября, продлится шесть часов — с 18:44 до 00:46 по киевскому времени, максимальная фаза — в 21:46;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в октябре 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни благоприятны в октябре 2024 года по разным сферам

Самые благоприятные дни во второй месяц осени: 8, 9 октября.

В общем, благоприятные дни в октябре: 10, 12, 18, 22, 24, 27, 30, 31 октября.

Удачные дни для новых начинаний и важных дел: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 октября.

Благоприятные дни для финансовых сделок и покупок: 4, 8, 9, 10, 18, 19 октября.

Благоприятные дни для работы, новых проектов: 4, 6, 8, 9, 10, 16 октября.

Благоприятные дни для любви: 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 24 октября.

Благоприятные дни для свадьбы и венчания: 4, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 30, 31 октября.

Лучшие дни для посещения врача: 9, 10, 18, 19 октября.

Хорошие дни для поездок и путешествий: 4, 8, 9, 16, 20, 22 октября.

 

Какие дни благоприятны в октябре 2024 года по разным сферам
Девушка держит Луну в руках. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на октябрь 2024 — когда неблагоприятные дни

Во втором месяце осени 2024 года будет целых три неблагоприятных даты:

  • 2 октября — 29 лунный день в знаке Весы — астрологи рекомендуют в этот день не планировать что-то новое, встречи, общение и финансовые операции. Путешествия и поездки будут не удачными, а любые покупки не принесут пользы. День запомнится чрезмерной импульсивностью и просто нехорошим настроением.
  • 5 октября — 3 лунный день в знаке Скорпион — этот день не даст ни отдохнуть, ни хорошо поработать, какие-либо творческие планы или умственная деятельность не будут удаваться. Покупки, встречи, поездки, денежные операции лучше отложить на другую дату.
  • 17 октября — 15 лунный день в знаке Овен — этот день чрезвычайно неблагоприятный, могут бурлить эмоции, поэтому стоит быть осторожными, чтобы не натолкнуться на скандалы или ссоры. Отложите все дела, связанные с деньгами и недвижимостью. Новые начинания и поездки лучше перенести на другой день.

Также неудачными в некоторых областях будут следующие числа: 3, 7, 11, 14, 15, 21, 25, 26, 29 октября.

Ранее мы рассказывали, каким трем знакам Зодиака осень 2024 года принесет настоящую любовь.

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Луна полнолуние октябрь Астрология советы лунный календарь

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