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Лунный календарь стрижек на август 2024 — какие дни превратят волосы в солому

2 августа 2024 07:25
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на август 2024 — какие даты неудачные для смены прически
Воздействие Луны на рост и структуру волос. Коллаж Новини.LIVE
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Август — удачное время, чтобы освежить стрижку, обновить цвет волос или изменить прическу. А чтобы изменения вас обрадовали и придали уверенности, стоит обратить внимание на фазы Луны. Ведь есть опасные периоды, которые могут навредить волосам.

Новини.LIVE подготовили подробный лунный календарь стрижек на август 2024 года. Он поможет спланировать поход в салон или подобрать удачный день по уходу за волосами.

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Фазы Луны в августе 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 3 августа;
  • Новолуние в знаке Льва — 4 августа в 14:12;
  • Растущая Луна — с 5 по 18 августа;
  • Полнолуние в знаке Водолея (суперлуна) — 19 августа в 21:25;
  • Убывающая Луна — с 20 по 31 августа;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в августе 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь стрижек на август 2024 — самые благоприятные даты месяца

Самыми благоприятными днями для стрижки волос в августе 2024 будут: 8, 12, 15, 17, 25, 27, 31 число.

В целом неплохими днями для стрижки астрологи в августе называют следующие: 5, 6, 7, 14, 16, 18, 26 число.

Лучшие даты для окрашивания волос: 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 31 августа.

В общем неплохими датами для окрашивания есть и такие: 6, 7, 17, 18, 27 августа.

Даты, в которые можно делать химическую завивку или ламинирование: 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 31 августа.

Для быстрого роста волос: 10, 11, 13 августа.

Для кардинального изменения стрижки: 8, 17, 25 августа.

Прекрасное время для любых процедур с волосами: 7, 8, 9, 10, 11 августа.

 

Лунный календарь стрижек на август 2024 года – самые благоприятные даты месяца
Девушка у парикмахера. Фото: freepik.com

Когда нельзя стричь волосы в августе 2024 года — опасные даты

Астрологи выделили целых восемь дней, в которые опасно проводить какие-либо процедуры с волосами. В этот момент локоны лишены достаточного количества энергии, а потому такие процедуры, как окрашивание, химическая завивка, ламинирование могут навредить структуре.

Кроме этого, стрижка может еще больше ослабить волосы, из-за чего можно утратить уверенность в себе. Запомните эти даты в августе: 3, 4, 19, 20, 21, 22, 28, 29 число.

 

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на август 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

стрижки прически Астрология советы волосы лунный календарь

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