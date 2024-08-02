Місячний календар стрижок на серпень 2024 — які дати невдалі для зміни зачіски

Вплив Місяця на ріст та структуру волосся. Колаж Новини.LIVE

Серпень — вдалий час, щоб освіжити стрижку, оновити колір волосся або змінити зачіску. А щоб зміни вас порадували та додали впевненості, варто звернути увагу на фази Місяця. Адже є небезпечні періоди, які можуть нашкодити волоссю.

Новини.LIVE підготували детальний місячний календар стрижок на серпень 2024 року. Він допоможе спланувати похід до салону або підібрати вдалий день для догляду за волоссям.

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Фази Місяця у серпні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 3 серпня;

Молодик у знаку Лева — 4 серпня о 14:12;

Місяць, що зростає — з 5 по 18 серпня;

Повня у знаку Водолія (супермісяць) — 19 серпня о 21:25;

Місяць, що спадає — з 20 по 31 серпня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар стрижок на серпень 2024 — найсприятливіші дати місяця

Найсприятливішими днями для стрижки волосся в серпні 2024 року будуть: 8, 12, 15, 17, 25, 27, 31 число.

З агалом непоганими днями для стрижки астрологи в серпні називають такі: 5, 6, 7, 14, 16, 18, 26 число.

Найкращі дати для фарбування волосся: 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 31 серпня.

Загалом непоганими датами для фарбування є і такі: 6, 7, 17, 18, 27 серпня.

Дати, у які можна проводити хімічну завивку або ламінування: 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 31 серпня.

Для швидкого росту волосся: 10, 11, 13 серпня.

Для кардинальної зміни стрижки: 8, 17, 25 серпня.

Чудовий час для будь-яких процедур з волоссям: 7, 8, 9, 10, 11 серпня.

Дівчина у перукаря. Фото: freepik.com

Коли не можна стригти волосся у серпні 2024 року — небезпечні дати

Астрологи виділили цілих вісім днів, у які небезпечно проводити будь-які процедури з волоссям. У цей момент локони позбавлені достатньої кількості енергії, а тому такі процедури, як фарбування, хімічна завивка, ламінування можуть нашкодити структурі.

Крім цього, стрижка може ще більше ослабити волосся, через що можна втратити впевненість у собі. Запам'ятайте ці дати у серпні: 3, 4, 19, 20, 21, 22, 28, 29 число.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на серпень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.