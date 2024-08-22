Когда лучший клев по лунному календарю на сентябрь 2024 года — благоприятные дни

Мужчина радуется большому улову. Фото: shutterstock.com

Осень уже почти на пороге, а это самое удачное время для рыбалки. Особенно хороший период для рыболовов — сентябрь. Ведь жара уже отступает, а дни все еще теплые и погожие. Кроме того, рыба в первый месяц осени начинает искать углубление. Природного корма становится меньше, поэтому шансы на хороший клев растут.

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Фазы Луны в сентябре 2024 года

Опытные рыбаки советуют обращать особое внимание на растущую фазу Луны, а также спадающую. Считается, что именно в эти периоды рыба более активна.

Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;

Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;

Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;

Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;

Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь рыбака на сентябрь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни для рыбалки: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30 сентября.

В общем, хорошие дни для рыбалки: 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28 сентября.

Слабые даты для рыбалки (клев будет средним): 3, 18, 25 сентября.

Очень плохие дни для рыбалки: 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 сентября.

Окунь крупноротый. Фото: pixabay.com

Какая рыба клюет в сентябре лучше всего

В сентябре в Украине клюет такая рыба

карась;

маленький лещ;

жерех;

плитка;

окунь;

голавль;

щука;

судак.

На что ловить рыбу в сентябре

на мотыля и червя — мелкий лещ, плотва и карась;

на верховодку — жерех;

на мальков — окуни и мелкие щучки.

Лучший вариант для осенней рыбалки — с лодки на дальние закиды удочек.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца осени.