Когда лучший клев по лунному календарю на сентябрь 2024 года — благоприятные дни

Лунный календарь рыболова на сентябрь 2024 — какие дни подарят самый большой клев
Осень уже почти на пороге, а это самое удачное время для рыбалки. Особенно хороший период для рыболовов — сентябрь. Ведь жара уже отступает, а дни все еще теплые и погожие. Кроме того, рыба в первый месяц осени начинает искать углубление. Природного корма становится меньше, поэтому шансы на хороший клев растут.
Новини.LIVE подготовил для вас подробный лунный календарь рыболова на сентябрь 2024 года, который подскажет самые благоприятные дни.
Фазы Луны в сентябре 2024 года
Опытные рыбаки советуют обращать особое внимание на растущую фазу Луны, а также спадающую. Считается, что именно в эти периоды рыба более активна.
- Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;
- Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;
- Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;
- Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь рыбака на сентябрь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни
Самые благоприятные дни для рыбалки: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30 сентября.
В общем, хорошие дни для рыбалки: 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28 сентября.
Слабые даты для рыбалки (клев будет средним): 3, 18, 25 сентября.
Очень плохие дни для рыбалки: 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 сентября.
Какая рыба клюет в сентябре лучше всего
В сентябре в Украине клюет такая рыба
- карась;
- маленький лещ;
- жерех;
- плитка;
- окунь;
- голавль;
- щука;
- судак.
На что ловить рыбу в сентябре
- на мотыля и червя — мелкий лещ, плотва и карась;
- на верховодку — жерех;
- на мальков — окуни и мелкие щучки.
Лучший вариант для осенней рыбалки — с лодки на дальние закиды удочек.
Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца осени.
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