Коли найкращий кльов за місячним календарем на вересень 2024 — сприятливі дні

Чоловік радіє великому улову. Фото: shutterstock.com

Осінь вже майже на порозі, а це найвдаліша пора для риболовлі. Особливо гарний період для риболовів — вересень. Адже спека вже відступає, а дні все ще теплі та погожі. Крім того, риба у перший місяць осені починає шукати заглиблення. Природного корму меншає, тому шанси на гарний кльов зростають.

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Фази Місяця у вересні 2024 року

Досвідчені рибалки радять звертати особливу увагу на фази Місяця, що зростає, а також спадає. Вважається, що саме у ці періоди риба більш активна.

Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;

Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;

Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар рибалки на вересень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні

Найсприятливіші дні для риболовлі: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30 вересня.

Загалом хороші дні для риболовлі: 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28 вересня.

Слабкі дати для риболовлі (кльов буде середнім): 3, 18, 25 вересня.

Дуже погані дні для риболовлі: 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 вересня.

Окунь великоротий. Фото: pixabay.com

Яка риба клює у вересні найкраще

У вересні в Україні клює така риба:

карась;

маленький лящ;

жерех;

плітка;

окунь;

головень;

щука;

судак.

На що ловити рибу у вересні:

на мотиля та черв’яка — дрібний лящ, плітка та карась;

на верховодку — жерех;

на мальків — окуні та дрібні щучки.

Найкращий варіант для осінньої риболовлі — з човна на дальні закиди вудок.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на вересень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця осені.