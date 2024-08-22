Коли найкращий кльов за місячним календарем на вересень 2024 — сприятливі дні

Місячний календар риболова на вересень 2024 — які дні подарують найбільший кльов
Осінь вже майже на порозі, а це найвдаліша пора для риболовлі. Особливо гарний період для риболовів — вересень. Адже спека вже відступає, а дні все ще теплі та погожі. Крім того, риба у перший місяць осені починає шукати заглиблення. Природного корму меншає, тому шанси на гарний кльов зростають.
Новини.LIVE підготував для вас детальний місячний календар риболова на вересень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні.
Фази Місяця у вересні 2024 року
Досвідчені рибалки радять звертати особливу увагу на фази Місяця, що зростає, а також спадає. Вважається, що саме у ці періоди риба більш активна.
- Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;
- Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;
- Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар рибалки на вересень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні
Найсприятливіші дні для риболовлі: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30 вересня.
Загалом хороші дні для риболовлі: 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28 вересня.
Слабкі дати для риболовлі (кльов буде середнім): 3, 18, 25 вересня.
Дуже погані дні для риболовлі: 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 вересня.
Яка риба клює у вересні найкраще
У вересні в Україні клює така риба:
- карась;
- маленький лящ;
- жерех;
- плітка;
- окунь;
- головень;
- щука;
- судак.
На що ловити рибу у вересні:
- на мотиля та черв’яка — дрібний лящ, плітка та карась;
- на верховодку — жерех;
- на мальків — окуні та дрібні щучки.
Найкращий варіант для осінньої риболовлі — з човна на дальні закиди вудок.
Також радимо скористатися місячним календарем справ на вересень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця осені.
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