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Лунный календарь рыболова на август 2024 — когда ждать лучшего клева

2 августа 2024 05:35
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Когда лучший клев по лунному календарю на август 2024 года — благоприятные дни
Мужчина с внуком ловит рыбу на пруду. Фото: freepik.com
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Август — удачный для рыбалки месяц, который имеет свои преимущества. Это период, когда вода достаточно теплая, а температура воздуха достаточно комфортная для долгого сидения на берегу. А чтобы рыбакам увеличить свои шансы на щедрый улов, стоит воспользоваться лунным календарем.

Новини.LIVE подготовил для вас подробный лунный календарь рыболова на август 2024, который подскажет самые благоприятные дни.

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Фазы Луны в августе 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 3 августа;
  • Новолуние в знаке Льва — 4 августа в 14:12;
  • Растущая Луна — с 5 по 18 августа;
  • Полнолуние в знаке Водолея (суперлуна) — 19 августа в 21:25;
  • Убывающая Луна — с 20 по 31 августа;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в августе 2024 года
Фазы Луны. Фото: Unsplash

Лунный календарь рыбака на август 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Опытные рыбаки советуют обращать особое внимание на растущую фазу Луны, а также спадающую. Считается, что именно в эти периоды рыба более активна.

Самые благоприятные дни для рыбалки в августе 2024: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26 число.

В общем хорошие дни для рыбалки: 15, 21, 22, 27, 28, 30 августа.

Слабые даты для рыбалки в августе 2024 года: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 29, 31 число.

Очень плохие дни для рыбалки в августе 2024 года: 4, 19 числа.

 

Лунный календарь рыбака на август 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни
Лунный календарь рыбалки. Фото: google.com

Что клюет в августе 2024 года лучше всего

Как рассказывают опытные рыбаки, последний месяц лета благоприятен для ловли хищных рыб. В утренние и вечерние часы можно отправляться на ловлю:

  • щуки;
  • сома;
  • окуня (лучше всего на мелководье и у водной растительности);
  • судака (на глубоких участках водоемов).

Кроме того, в августе продолжает хорошо клевать:

  • лещ;
  • карась;
  • карп;
  • плитка;
  • густера.

 

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на август 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

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