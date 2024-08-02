Когда лучший клев по лунному календарю на август 2024 года — благоприятные дни

Лунный календарь рыболова на август 2024 — когда ждать лучшего клева
Август — удачный для рыбалки месяц, который имеет свои преимущества. Это период, когда вода достаточно теплая, а температура воздуха достаточно комфортная для долгого сидения на берегу. А чтобы рыбакам увеличить свои шансы на щедрый улов, стоит воспользоваться лунным календарем.
Новини.LIVE подготовил для вас подробный лунный календарь рыболова на август 2024, который подскажет самые благоприятные дни.
Фазы Луны в августе 2024 года
- Убывающая Луна — с 1 по 3 августа;
- Новолуние в знаке Льва — 4 августа в 14:12;
- Растущая Луна — с 5 по 18 августа;
- Полнолуние в знаке Водолея (суперлуна) — 19 августа в 21:25;
- Убывающая Луна — с 20 по 31 августа;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь рыбака на август 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни
Опытные рыбаки советуют обращать особое внимание на растущую фазу Луны, а также спадающую. Считается, что именно в эти периоды рыба более активна.
Самые благоприятные дни для рыбалки в августе 2024: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26 число.
В общем хорошие дни для рыбалки: 15, 21, 22, 27, 28, 30 августа.
Слабые даты для рыбалки в августе 2024 года: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 29, 31 число.
Очень плохие дни для рыбалки в августе 2024 года: 4, 19 числа.
Что клюет в августе 2024 года лучше всего
Как рассказывают опытные рыбаки, последний месяц лета благоприятен для ловли хищных рыб. В утренние и вечерние часы можно отправляться на ловлю:
- щуки;
- сома;
- окуня (лучше всего на мелководье и у водной растительности);
- судака (на глубоких участках водоемов).
Кроме того, в августе продолжает хорошо клевать:
- лещ;
- карась;
- карп;
- плитка;
- густера.
Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на август 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца лета.
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