Коли найкращий кльов за місячним календарем на серпень 2024 — сприятливі дні

Місячний календар риболова на серпень 2024 — коли чекати найкращого кльову
Серпень — вдалий для риболовлі місяць, який має свої переваги. Це період, коли вода достатньо тепла, а температура повітря є досить комфортною для довгого сидіння на березі. А щоб рибалкам збільшити свої шанси на щедрий вилов, варто скористатися місячним календарем.
Новини.LIVE підготував для вас детальний місячний календар риболова на серпень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні.
Фази Місяця у серпні 2024 року
- Місяць, що спадає — з 1 по 3 серпня;
- Молодик у знаку Лева — 4 серпня о 14:12;
- Місяць, що зростає — з 5 по 18 серпня;
- Повня у знаку Водолія (супермісяць) — 19 серпня о 21:25;
- Місяць, що спадає — з 20 по 31 серпня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар рибалки на серпень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні
Досвідчені рибалки радять звертати особливу увагу на фази Місяця, що зростає, а також спадає. Вважається, що саме у ці періоди риба більш активна.
Найсприятливіші дні для риболовлі у серпні 2024 року: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26 число.
Загалом хороші дні для риболовлі: 15, 21, 22, 27, 28, 30 серпня.
Слабкі дати для риболовлі у серпні 2024: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 29, 31 число.
Дуже погані дні для риболовлі у серпні 2024: 4, 19 числа.
Що клює у серпні 2024 року найкраще
Як розповідають досвідчені рибалки, останній місяць літа сприятливий для ловлі хижих риб. У ранкові та вечірні години можна відправлятися на ловлю
- щуки;
- сома;
- окуня (найкраще на мілководді та біля водної рослинності);
- судака (на глибоких ділянках водойм).
Крім то, у серпні продовжує добре клювати:
- лящ;
- карась;
- короп;
- плітка;
- густера.
Також радимо скористатися місячним календарем справ на серпень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.
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