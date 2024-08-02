Коли найкращий кльов за місячним календарем на серпень 2024 — сприятливі дні

Чоловік з онуком ловить рибу на ставку. Фото: freepik.com

Серпень — вдалий для риболовлі місяць, який має свої переваги. Це період, коли вода достатньо тепла, а температура повітря є досить комфортною для довгого сидіння на березі. А щоб рибалкам збільшити свої шанси на щедрий вилов, варто скористатися місячним календарем.

Новини.LIVE підготував для вас детальний місячний календар риболова на серпень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні.

Читайте також:

Фази Місяця у серпні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 3 серпня;

Молодик у знаку Лева — 4 серпня о 14:12;

Місяць, що зростає — з 5 по 18 серпня;

Повня у знаку Водолія (супермісяць) — 19 серпня о 21:25;

Місяць, що спадає — з 20 по 31 серпня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: Unsplash

Місячний календар рибалки на серпень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні

Досвідчені рибалки радять звертати особливу увагу на фази Місяця, що зростає, а також спадає. Вважається, що саме у ці періоди риба більш активна.

Найсприятливіші дні для риболовлі у серпні 2024 року: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26 число.

Загалом хороші дні для риболовлі: 15, 21, 22, 27, 28, 30 серпня.

Слабкі дати для риболовлі у серпні 2024: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 29, 31 число.

Дуже погані дні для риболовлі у серпні 2024: 4, 19 числа.

Місячний календар риболовлі. Фото: google.com

Що клює у серпні 2024 року найкраще

Як розповідають досвідчені рибалки, останній місяць літа сприятливий для ловлі хижих риб. У ранкові та вечірні години можна відправлятися на ловлю

щуки;

сома;

окуня (найкраще на мілководді та біля водної рослинності);

судака (на глибоких ділянках водойм).

Крім то, у серпні продовжує добре клювати:

лящ;

карась;

короп;

плітка;

густера.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на серпень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.