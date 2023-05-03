Лунное затмение 5 мая — точное время, влияние и главные запреты дня

Мистическое лунное затмение в Скорпионе 5 мая. Фото: Новини.LIVE

Уже в эту пятницу, 5 мая, состоится мистическое полнолуние, а вместе с ним и затемнение в Скорпионе. Это астрономическое явление, как уверяют астрологи, повлияет на самочувствие, психологическое состояние, внутренний мир, отношения людей. Так что к этой дате нужно правильно подготовиться.

Рассказываем, к чему нужно готовиться каждому в дату лунного затмения, что категорически нельзя делать, а что необходимо сделать, чтобы привлечь к себе удачу и успех.

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Лунное затмение 5 мая — точное время астрономического явления

Весной произойдет полутеневое лунное затмение, то есть Луна пройдет через полутень Земли (внешнюю часть тени планеты).

Это редкое явление и подобного не произойдет в ближайшие 19 лет. Это будет глубочайшее полутеневое затмение с февраля 2017 года по сентябрь 2042 года.

По данным ресурса timeanddate.com, лунное затмение 5 мая начнется с 18:14 (по киевскому времени), пик выпадает на 20:26, а завершение — 22:31.

Лунное затмение. Фото: google.com

В каких странах увидят лунное затмение 5 мая

Это явление полностью смогут наблюдать в Азии и Австралии, а восходящее над Африкой и большей частью Европы (преимущественно в Восточной и Центральной Европе).

Увидят ли лунное затмение 5 мая украинцы?

В Украине будет видно майское лунное затмение, но не столь отчетливо, как в других точках планеты.

Наблюдение за Луной. Фото: google.com

Влияние лунного затмения в мае 2023 года: чего ожидать

Лунное затмение — это астрономическое явление, когда Луна попадает в тень Земли. По словам астрологов и эзотериков, оно может влиять на самочувствие и эмоции людей.

Влияние затемнения и полнолуния начнется 4 мая и сохранится до завершения третьей месячной четверти, то есть до 12 числа, предупреждают специалисты.

Особенность майского лунного затмения в том, что оно совпадает с Ретроградным Меркурием. А воинственные планеты, отвечающие за Скорпиона, Марс и Плутон будут особенно действовать на всех представителей зодиакального круга. Поэтому люди могут быть более эмоциональными и агрессивными, проявлять нетерпимость и нежелание идти на диалог.

Некоторые люди ощущают увеличение тревожности, напряжения и нервозности во время лунного затмения. Это связано с изменениями энергии в атмосфере и психологическим влиянием, которое это явление оказывает на некоторых людей. Однако не все испытывают эти изменения, и влияние лунного затемнения на самочувствие индивидуально.

По прогнозам астролога Марины Скади (Марина Соколова), знак Скорпиона, в котором произойдет затмение, имеет сильную энергетику, которая несет нам соблазна, испытания, неуправляемость эмоций. Однако, если правильно использовать эту энергию, можно легко привлечь к себе успех, уверенность в себе и триумфальные свершения.

Этот период может быть и опасным, в частности, принести с собой неожиданные повороты событий, срывы планов, странные случаи. Также растет частота травматизма, техногенных и природных катастроф. Каждый должен быть осторожным и осторожным.

Воздействие лунного затмения 5 мая. Фото: Новини.LIVE

Что нельзя делать в день лунного затмения

Лунное затмение 5 мая произойдет в знаке Скорпион — символ мощной энергии, секса, власти и борьбы.

Астролог Юджин Папуша озвучил ряд запретов, которые касаются этого события:

нельзя начинать что-нибудь новое (отношения, работу, задачи, проекты и т.п.);

нельзя жениться и венчаться;

нельзя делать пластические операции и уколы красоты;

нельзя отправляться в дальние путешествия, по возможности лучше отложить на несколько дней;

нельзя перегружать себя как физически, так и психологически;

нельзя подписывать важные договоры и ценные бумаги;

нельзя начинать ремонт;

нельзя покупать дорогие вещи и недвижимость;

нельзя брать кредиты или давать взаймы.

Как выглядит лунное затмение. Фото: Unsplash

Что можно делать в день майского лунного затмения

Астрологи советуют в этот день:

заботиться о своем здоровье;

убирать в доме;

избавляться от старых и ненужных вещей;

медитировать;

отказываться от тяжелой пищи и алкоголя;

начинать похудение и здоровый образ жизни;

проводить процедуры по очищению души и тела.

Астролог Марина Скади отмечает, что эту дату можно использовать, чтобы изменить жизнь к лучшему. Важно уделить время своему внутреннему миру, подумать о фундаментальных вещах. Провести время в благоприятной приподнятой атмосфере.

Глубоко уходя в свой внутренний мир, можно разобраться со своими личными вопросами, проанализировать прошедшие события и найти причины проблем.

В лунное затмение легче отпустить прошлое, избавиться от вредных привычек и токсических связей. А лунное затмение 5 мая учит освобождению от материальных желаний и способствует превращению умственной энергии в мудрость.

Ранее мы рассказывали, чего ждать каждому знаку Зодиака в майское лунное затмение 2023 года. Согласно астрологии, лунные затмения могут оказать большое влияние на нашу жизнь.

Напомним, мы писали, что на четыре знака Зодиака лунное затмение повлияет больше всего. Их ждут кардинальные изменения, которые могут затронуть разные сферы жизни.