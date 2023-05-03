Місячне затемнення 5 травня — точний час, вплив та головні заборони дня

Містичне місячне затемнення у Скорпіоні 5 травня. Фото: Новини.LIVE

Вже у цю п'ятницю, 5 травня, відбудеться містична повня, а разом з нею і затемнення у Скорпіоні. Це астрономічне явище, як запевняють астрологи, вплине на самопочуття, психологічний стан, внутрішній світ, взаємини людей. Тож до цієї дати треба правильно підготуватися.

Розповідаємо, до чого слід готуватися кожному у дату місячного затемнення, що категорично не можна робити, а що необхідно зробити, щоб залучити до себе удачу та успіх.

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Місячне затемнення 5 травня — точний час астрономічного явища

Навесні відбудеться напівтіньове місячне затемнення, тобто Місяць пройде через півтінь Землі (зовнішню частину тіні планети).

Це рідкісне явище й подібного не відбудеться у найближчі 19 років. Це буде найглибше напівтіньове затемнення з лютого 2017 року до вересня 2042 року.

За даними ресурсу timeanddate.com, місячне затемнення 5 травня розпочнеться з 18:14 (за київським часом), пік випадає на 20:26, а завершення — 22:31.

Місячне затемнення. Фото: google.com

У яких країнах побачать місячне затемнення 5 травня

Це явище повністю зможуть спостерігати в Азії та Австралії, а висхідне — над Африкою і більшою частиною Європи (переважно у Східній і Центральній Європі).

Чи побачать місячне затемнення 5 травня українці?

В Україні буде видно травневе місячне затемнення, але не так виразно, як в інших точках планети.

Спостереження за Місяцем. Фото: google.com

Вплив місячного затемнення у травні 2023: чого очікувати

Місячне затемнення — це астрономічне явище, коли Місяць потрапляє в тінь Землі. За словами ж астрологів та езотериків, воно може впливати на самопочуття та емоції людей.

Вплив затемнення та повного місяця розпочнеться 4 травня і збережеться до завершення третьої місячної чверті, тобто до 12 числа, попереджають фахівці.

Особливість травневого місячного затемнення в тому, що воно збігається з Ретроградним Меркурієм. А войовничі планети, які відповідають за Скорпіона, Марс і Плутон будуть особливо діяти на усіх представників зодіакального кола. Тому люди можуть бути більш емоційними та агресивними, виявляти нетерпимість та небажання йти на діалог.

Деякі люди відчувають збільшення тривожності, напруження та нервозності під час місячного затемнення. Це пов'язано зі змінами енергії в атмосфері та психологічним впливом, який це явище має на деяких людей. Однак, не всі відчувають ці зміни, і вплив місячного затемнення на самопочуття є індивідуальним.

За прогнозами астрологині Марини Скаді (Марина Соколова), знак Скорпіона, у якому відбудеться затемнення, має сильну енергетику, яка несе нам спокуси, випробування, некерованість емоцій. Проте якщо правильно використати цю енергію, можна легко залучити до себе успіх, впевненість у собі та тріумфальні звершення.

Цей період може бути й небезпечним, зокрема принести з собою несподівані повороти подій, зриви планів, дивні випадки. Також зростає частота травматизму, техногенних та природних катастроф. Тож кожному слід бути обачним та обережним.

Вплив місячного затемнення 5 травня. Фото: Новини.LIVE

Що не можна робити в день місячного затемнення

Місячне затемнення 5 травня 2023 року відбудеться у знаку Скорпіон — символ потужної енергії, сексу, влади та боротьби.

Астролог Юджин Папуша озвучив низку заборон, що стосуються цієї події:

не можна починати щось нове (стосунки, роботу, завдання, проєкти тощо);

не можна одружуватися та вінчатися;

не можна робити пластичні операції та уколи краси;

не можна відправлятися у далекі подорожі, за можливості краще відкласти на кілька днів;

не можна перенавантажувати себе як фізично, так і психологічно;

не можна підписувати важливі договори та цінні папери;

не можна починати ремонт;

не можна купувати дорогі речі та нерухомість;

не можна брати кредити або давати в борг.

Який вигляд має місячне затемнення. Фото: Unsplash

Що можна робити в день травневого місячного затемнення

Астрологи радять у цей день:

піклуватися про своє здоров’я;

прибирати в будинку;

позбавлятися старих і непотрібних речей;

медитувати;

відмовлятися від важкої їжі та алкоголю;

починати схуднення та здоровий спосіб життя;

проводити процедури з очищення душі та тіла.

Астрологиня Марина Скаді зазначає, цю дату можна використати, щоб змінити життя на краще. Важливо приділити час своєму внутрішньому світу, подумати про фундаментальні речі. Провести час у сприятливій піднесеній атмосфері.

Глибоко поринаючи у свій внутрішній світ, можна розібратися зі своїми особистими питаннями, проаналізувати минулі події та знайти причини проблем.

У місячне затемнення легше відпустити минуле, позбутися шкідливих звичок та токсичних зв'язків. А місячне затемнення 5 травня вчить звільненню від матеріальних бажань та сприяє перетворенню розумової енергії на мудрість.

Раніше ми розповідали, на що чекати кожному знаку Зодіаку у травневе місячне затемнення 2023. Згідно з астрологією, місячні затемнення можуть мати великий вплив на наше життя.

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