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Магнитные бури 9 октября: что ждет украинцев сегодня

9 октября 2023 04:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в октябре 09.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от мигрени из-за влияния магнитных бурь. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 9 октября, украинцам не следует ожидать сильной магнитной бури. В течение дня на Солнце наблюдалась умеренная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 9 октября

"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,79. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,79 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.

Прогноз магнитных бурь на 9-13 октября от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 9-13 октября от Meteoagent

Сегодня магнитное поле нашей планеты будет на спокойном уровне. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Солнечная активность на 9 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 53.

Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от головной боли из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы уменьшить симптомы, которые проявляются в результате воздействия магнитной бури, соблюдайте следующие рекомендации:

  • откажитесь от чрезмерных физических нагрузок и пейте больше воды. Однако легкая активность или прогулка допустимы;
  • снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи. Отдайте предпочтение сезонным фруктам, овощам и зелени;
  • откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков. Вместо них увеличьте потребление воды, зеленого чая и компотов;
  • Проводите больше времени на свежем воздухе. Если нет возможности выйти на улицу, то регулярно проветривайте помещение;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает отдых приятным.

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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