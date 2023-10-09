Магнитные бури в октябре 09.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 9 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 9 октября, украинцам не следует ожидать сильной магнитной бури. В течение дня на Солнце наблюдалась умеренная активность.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 9 октября
"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,79. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,79 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.
Сегодня магнитное поле нашей планеты будет на спокойном уровне. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.
Солнечная активность на 9 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 53.
Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.
Чтобы уменьшить симптомы, которые проявляются в результате воздействия магнитной бури, соблюдайте следующие рекомендации:
- откажитесь от чрезмерных физических нагрузок и пейте больше воды. Однако легкая активность или прогулка допустимы;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи. Отдайте предпочтение сезонным фруктам, овощам и зелени;
- откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков. Вместо них увеличьте потребление воды, зеленого чая и компотов;
- Проводите больше времени на свежем воздухе. Если нет возможности выйти на улицу, то регулярно проветривайте помещение;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает отдых приятным.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.