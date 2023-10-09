Магнітні бурі у жовтні 09.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від мігрені через вплив магнітних бур. Фото: google.com

Сьогодні, 9 жовтня, українцям не слід чекати сильної магнітної бурі. Упродовж дня на Сонці спостерігалась помірна активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 жовтня

"За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,79. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,79 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — попереджають астросиноптики.

Прогноз магнітних бур на 9-13 жовтня від Meteoagent

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети буде на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 9 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 53.

Як боротися з впливом магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Щоб зменшити симптоми, які проявляються внаслідок впливу магнітної бурі, дотримуйтесь таких рекомендацій:

відмовтесь від надмірних фізичних навантажень і пийте більше води. Проте легка активність чи прогулянка допустимі;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі. Натомість віддайте перевагу сезонним фруктам, овочам та зелені;

відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв. Замість них збільште споживання води, зеленого чаю та компотів;

проводьте більше часу на свіжому повітрі. Якщо немає можливості вийти на вулицю, то регулярно провітрюйте приміщення;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить відпочинок приємним.

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.