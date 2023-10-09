Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 9 жовтня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 9 жовтня: що чекає на українців сьогодні

9 жовтня 2023 04:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі у жовтні 09.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від мігрені через вплив магнітних бур. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 9 жовтня, українцям не слід чекати сильної магнітної бурі. Упродовж дня на Сонці спостерігалась помірна активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 9 жовтня

"За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,79. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,79 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — попереджають астросиноптики.

Прогноз магнітних бур на 9-13 жовтня від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 9-13 жовтня від Meteoagent

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети буде на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 9 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 53.

Як боротися з впливом магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Щоб зменшити симптоми, які проявляються внаслідок впливу магнітної бурі, дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • відмовтесь від надмірних фізичних навантажень і пийте більше води. Проте легка активність чи прогулянка допустимі;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі. Натомість віддайте перевагу сезонним фруктам, овочам та зелені;
  • відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв. Замість них збільште споживання води, зеленого чаю та компотів;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі. Якщо немає можливості вийти на вулицю, то регулярно провітрюйте приміщення;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить відпочинок приємним.

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз