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Магнитные бури 8 октября: что ждет украинцев сегодня

8 октября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в октябре 08.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает депрессией из-за воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 8 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 8 октября

По данным сайта Meteoprog, в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С4,28. Такие вспышки практически не влияют на Землю", говорится в сообщении.

Магнитные бури 8 октября

Солнечная активность на 8 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 41.
Магнитные бури 8 – 13 октября
Магнитные бури 8 — 16 октября. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Симптомы воздействия магнитной бури:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Магнитные бури влияют на самочувствие
Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.

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