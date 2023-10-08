Магнітні бурі у жовтні 08.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 8 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 8 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 8 жовтня
За даними сайту Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.
"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С4,28. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 8 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 41.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
Симптоми впливу магнітної бурі:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Медики радять відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.
Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.