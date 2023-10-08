Магнітні бурі у жовтні 08.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від депресії через вплив магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 8 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 8 жовтня

За даними сайту Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С4,28. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 8 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 41.

Магнітні бурі 8 — 16 жовтня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Симптоми впливу магнітної бурі:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Медики радять відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.