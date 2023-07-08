Магнитные бури 8 июля: симптомы и последствия

Мужчина страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 8 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 8 июля

Предполагается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

"За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,06. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,06 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 8 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 61.

Магнитные бури 8-12 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури — это увеличение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может повлиять на здоровье.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, мощная магнитная буря произойдет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что это испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.