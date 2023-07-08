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Магнитные бури 8 июля: что ждет украинцев сегодня

8 июля 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 8 июля: симптомы и последствия
Мужчина страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 8 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Предполагается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

"За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,06. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,06 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 8 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 61.
Магнитные бури 8-12 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури — это увеличение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может повлиять на здоровье.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Напомним, мощная магнитная буря произойдет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что это испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.

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