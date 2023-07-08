Магнитные бури 8 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 8 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 8 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 8 июля
Предполагается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
"За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,06. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,06 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 8 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 61.
Магнитные бури — это увеличение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может повлиять на здоровье.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, мощная магнитная буря произойдет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что это испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.