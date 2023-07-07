Магнітні бурі 7 липня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 7 липня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 7 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 7 липня
Зазначається, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.
"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,06 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 7 липня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 39.
Симптоми впливу магнітної бурі
- Головний біль, запаморочення, напади мігрені.
- Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму.
- Проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення.
- Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія.
- Безсоння чи підвищена сонливість.
- Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність.
- Загострення психічних та психологічних проблем.
- Загострення хронічних захворювань.
- Біль у м'язах, у місцях старих переломів.
Медики радять дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед, треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.
Нагадаємо, потужна магнітна буря відбудеться 9 липня. Вона досягне К-індексу 4. Це означає, що це відчують на собі багато людей у різних країнах світу. Навіть ті, що не відрізняються сильною чутливістю.