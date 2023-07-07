Магнітні бурі 7 липня: симптоми та наслідки

Спалахи на Сонці та їх вплив на геомагнітне поле Землі. Фото: google.com

Сьогодні, 7 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Зазначається, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,06 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 7-11 липня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 7 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 39.

Симптоми впливу магнітної бурі

Головний біль, запаморочення, напади мігрені.

Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму.

Проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення.

Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія.

Безсоння чи підвищена сонливість.

Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність.

Загострення психічних та психологічних проблем.

Загострення хронічних захворювань.

Біль у м'язах, у місцях старих переломів.

Медики радять дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед, треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.

Нагадаємо, потужна магнітна буря відбудеться 9 липня. Вона досягне К-індексу 4. Це означає, що це відчують на собі багато людей у різних країнах світу. Навіть ті, що не відрізняються сильною чутливістю.