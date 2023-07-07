Магнитные бури 7 июля: симптомы и последствия

Вспышки на Солнце и их влияние на геомагнитное поле Земли. Фото: google.com

Сегодня, 7 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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В пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,06 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 7-11 июля. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 7 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 39.

Симптомы воздействия магнитной бури

Головная боль, головокружение, приступы мигрени.

Прыжки артериального давления, нарушение сердечного ритма.

Проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения.

Слабость, сонливость, упадок сил, апатия.

Бессонница или повышенная сонливость.

Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность.

Обострение психических и психологических проблем.

Обострение хронических болезней.

Боль в мышцах, в местах старых переломов.

Медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головных болей. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Напомним, мощная магнитная буря произойдет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что это испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.