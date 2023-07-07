Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Магнитные бури 7 июля: что ждет украинцев сегодня arrow

Магнитные бури 7 июля: что ждет украинцев сегодня

7 июля 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 7 июля: симптомы и последствия
Вспышки на Солнце и их влияние на геомагнитное поле Земли. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 7 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 7 июля

В пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,06 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 7-11 июля. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 7 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 39.

Симптомы воздействия магнитной бури

  • Головная боль, головокружение, приступы мигрени.
  • Прыжки артериального давления, нарушение сердечного ритма.
  • Проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения.
  • Слабость, сонливость, упадок сил, апатия.
  • Бессонница или повышенная сонливость.
  • Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность.
  • Обострение психических и психологических проблем.
  • Обострение хронических болезней.
  • Боль в мышцах, в местах старых переломов.

Медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головных болей. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Напомним, мощная магнитная буря произойдет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что это испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз