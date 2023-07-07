Магнитные бури 7 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 7 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 7 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 7 июля
В пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,06 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 7 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 39.
Симптомы воздействия магнитной бури
- Головная боль, головокружение, приступы мигрени.
- Прыжки артериального давления, нарушение сердечного ритма.
- Проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения.
- Слабость, сонливость, упадок сил, апатия.
- Бессонница или повышенная сонливость.
- Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность.
- Обострение психических и психологических проблем.
- Обострение хронических болезней.
- Боль в мышцах, в местах старых переломов.
Медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головных болей. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.
Напомним, мощная магнитная буря произойдет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что это испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.