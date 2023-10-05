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Магнитные бури 5 октября: что ждет украинцев сегодня

5 октября 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в октябре 05.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 5 октября, сильных магнитных бурь украинцам ждать не стоит. На протяжении суток солнечная активность находилась на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 5 октября

"За последние сутки на Солнце произошло 14 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,58. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что магнитное поле нашей планеты сегодня будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Солнечная активность на 5 октября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 66
Прогноз магнитных бурь в Украине на 5-9 октября от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь в Украине на 5-9 октября от Meteoagent. Фото: скриншот

Как метеозависимые люди могут уберечься от магнитных бурь

К магнитным бурям, если вы метеозависимы, являетесь представителями людей преклонного возраста или имеете хроническую болезнь, или же являетесь беременной женщиной, следует подготовиться заблаговременно. Среди рекомендаций врачей есть следующие:

  • иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей;
  • не перегружать себя работой;
  • избегать употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пить больше воды;
  • заниматься физической активностью, в том числе прогулками на свежем воздухе;
  • хорошо высыпаться, не забывать о режиме сна;
  • перед сном воспользоваться контрастным душем.
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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