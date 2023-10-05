Магнитные бури в октябре 05.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 5 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 5 октября, сильных магнитных бурь украинцам ждать не стоит. На протяжении суток солнечная активность находилась на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 5 октября
"За последние сутки на Солнце произошло 14 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,58. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.
Отмечается, что магнитное поле нашей планеты сегодня будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.
Солнечная активность на 5 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 66
Как метеозависимые люди могут уберечься от магнитных бурь
К магнитным бурям, если вы метеозависимы, являетесь представителями людей преклонного возраста или имеете хроническую болезнь, или же являетесь беременной женщиной, следует подготовиться заблаговременно. Среди рекомендаций врачей есть следующие:
- иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей;
- не перегружать себя работой;
- избегать употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пить больше воды;
- заниматься физической активностью, в том числе прогулками на свежем воздухе;
- хорошо высыпаться, не забывать о режиме сна;
- перед сном воспользоваться контрастным душем.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.