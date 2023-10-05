Магнітні бурі у жовтні 05.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 5 жовтня, сильних магнітних бур українцям чекати не варто. Упродовж доби сонячна активність перебувала на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 жовтня

"За останню добу на Сонці сталося 14 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,58. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що магнітне поле нашої планети сьогодні перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 5 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 66

Прогноз магнітних бур в Україні на 5-9 жовтня від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежні люди можуть вберегтися від магнітних бур

До магнітних бур, якщо ви метеозалежні, є представниками людей поважного віку чи маєте хронічну хворобу, або ж є вагітною жінкою, варто підготуватися завчасно. Серед рекомендацій лікарів є такі:

мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю;

не перевантажувати себе роботою;

уникати вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пити більше води;

займатися фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі;

добре висипатися, не забувати про режим сну;

перед сном скористатися контрастним душем.

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.