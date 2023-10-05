Магнітні бурі у жовтні 05.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 5 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 5 жовтня, сильних магнітних бур українцям чекати не варто. Упродовж доби сонячна активність перебувала на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 5 жовтня
"За останню добу на Сонці сталося 14 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,58. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що магнітне поле нашої планети сьогодні перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.
Сонячна активність на 5 жовтня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 66
Як метеозалежні люди можуть вберегтися від магнітних бур
До магнітних бур, якщо ви метеозалежні, є представниками людей поважного віку чи маєте хронічну хворобу, або ж є вагітною жінкою, варто підготуватися завчасно. Серед рекомендацій лікарів є такі:
- мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю;
- не перевантажувати себе роботою;
- уникати вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пити більше води;
- займатися фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі;
- добре висипатися, не забувати про режим сну;
- перед сном скористатися контрастним душем.
Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.