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Магнитные бури 4 октября: что ждет украинцев сегодня

4 октября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в октябре 04.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 4 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 4 октября

По данным сайта Meteoprog, в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,9. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 4 октября

Солнечная активность на 4 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 52.
Магнитные бури 4 октября
Магнитные бури 4 — 11 октября. Фото: Мeteoagent

Чтобы уберечься от негативного влияния магнитных бурь и облегчить самочувствие, кардиологи советуют:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.
Девушка страдает от головной боли
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.

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