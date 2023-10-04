Магнитные бури в октябре 04.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 4 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 4 октября

По данным сайта Meteoprog, в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,9. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 4 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 52.

Магнитные бури 4 — 11 октября. Фото: Мeteoagent

Чтобы уберечься от негативного влияния магнитных бурь и облегчить самочувствие, кардиологи советуют:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.