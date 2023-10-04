Магнитные бури в октябре 04.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 4 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 4 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 4 октября
По данным сайта Meteoprog, в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,9. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 4 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 52.
Чтобы уберечься от негативного влияния магнитных бурь и облегчить самочувствие, кардиологи советуют:
- снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
- прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.
Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.