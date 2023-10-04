Магнітні бурі у жовтні 04.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 4 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 4 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 4 жовтня
За даними сайту Meteoprog, у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.
"За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,9. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 4 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 52.
Щоб вберегтися від негативного впливу магнітних бур та полегшити самопочуття кардіологи радять:
- знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
- проводити більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
- прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.
Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.