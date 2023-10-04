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Магнітні бурі 4 жовтня: що чекає на українців сьогодні

4 жовтня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у жовтні 04.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 4 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 4 жовтня

За даними сайту Meteoprog, у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

"За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,9. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 4 жовтня

Сонячна активність на 4 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 52.
Магнітні бурі 4 жовтня
Магнітні бурі 4 — 11 жовтня. Фото: Мeteoagent

Щоб вберегтися від негативного впливу магнітних бур та полегшити самопочуття кардіологи радять:

  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  • прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.
Дівчина страждає від головного болю
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.

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