Магнітні бурі у жовтні 03.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 3 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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За даними сайту Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

"За останню добу на Сонці сталося чотирнадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу М4,55. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 3 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 56.

Магнітні бурі 3 — 10 жовтня. Фото: Мeteoagent

Лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

нудота та блювота;

підвищена чутливість до світла;

сонливість і апатія;

запаморочення,

оніміння обличчя та шиї;

дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;

біль в одній або обох скронях.

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.