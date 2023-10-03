Магнітні бурі у жовтні 03.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 3 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 3 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 3 жовтня
За даними сайту Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.
"За останню добу на Сонці сталося чотирнадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу М4,55. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 3 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 56.
Лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:
- нудота та блювота;
- підвищена чутливість до світла;
- сонливість і апатія;
- запаморочення,
- оніміння обличчя та шиї;
- дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
- біль в одній або обох скронях.
Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.