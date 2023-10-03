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Магнітні бурі 3 жовтня: що чекає на українців сьогодні

3 жовтня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у жовтні 03.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 3 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 3 жовтня

За даними сайту Meteoprog, у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

"За останню добу на Сонці сталося чотирнадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу М4,55. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 3 жовтня

Сонячна активність на 3 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 56.
Магнітні бурі 3 жовтня
Магнітні бурі 3 — 10 жовтня. Фото: Мeteoagent

Лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

  • нудота та блювота;
  • підвищена чутливість до світла;
  • сонливість і апатія;
  • запаморочення,
  • оніміння обличчя та шиї;
  • дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
  • біль в одній або обох скронях.
Дівчина страждає від головного болю
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.

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