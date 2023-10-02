Магнітні бурі у жовтні 02.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 2 жовтня, магнітосфера Землі буде дещо в вередливому стані, однак значних магнітних бур не передбачається. Упродовж дня сонячна активність перебувала на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 жовтня

"За останню добу на Сонці відбулися 14 спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що магнітне поле нашої планети буде від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність низької активності з можливістю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 2 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 40.

Прогноз магнітних бур на 2-6 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як розпізнати симптоми впливу магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — зазначають експерти.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:

запаморочення;

головний біль;

нудота і блювота;

біль у животі;

біль у спині, м'язах та суглобах;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість;

висока температура;

безсоння;

нервозність і дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.