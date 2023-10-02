Магнітні бурі у жовтні 02.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 2 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 2 жовтня, магнітосфера Землі буде дещо в вередливому стані, однак значних магнітних бур не передбачається. Упродовж дня сонячна активність перебувала на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 жовтня
"За останню добу на Сонці відбулися 14 спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.
Зазначається, що магнітне поле нашої планети буде від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність низької активності з можливістю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 2 жовтня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 40.
Як розпізнати симптоми впливу магнітних бур метеозалежним
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — зазначають експерти.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:
- запаморочення;
- головний біль;
- нудота і блювота;
- біль у животі;
- біль у спині, м'язах та суглобах;
- підвищений або знижений тиск;
- сонливість і слабкість;
- висока температура;
- безсоння;
- нервозність і дратівливість;
- загострення хронічних захворювань.
Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.
Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.