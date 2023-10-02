Магнитные бури в октябре 02.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com

Сегодня, 2 октября, магнитосфера Земли будет несколько в капризном состоянии, однако значительных магнитных бурь не предвидится. В течение дня солнечная активность находилась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 2 октября

"За последние сутки на Солнце произошли 14 вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,5. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность низкой активности с возможностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 2 октября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 40.

Прогноз магнитных бурь на 2-6 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как распознать симптомы от влияния магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают эксперты.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

головокружение;

головная боль;

тошнота и рвота;

боль в животе;

боли в спине, мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

высокая температура;

бессонница;

нервозность и раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.