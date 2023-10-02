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Магнитные бури 2 октября: что ждет украинцев сегодня

2 октября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в октябре 02.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 2 октября, магнитосфера Земли будет несколько в капризном состоянии, однако значительных магнитных бурь не предвидится. В течение дня солнечная активность находилась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 2 октября

"За последние сутки на Солнце произошли 14 вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,5. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность низкой активности с возможностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 2 октября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 40.
Прогноз магнитных бурь на 2-6 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 2-6 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как распознать симптомы от влияния магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают эксперты.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота и рвота;
  • боль в животе;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • высокая температура;
  • бессонница;
  • нервозность и раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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