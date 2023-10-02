Магнитные бури в октябре 02.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 2 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 2 октября, магнитосфера Земли будет несколько в капризном состоянии, однако значительных магнитных бурь не предвидится. В течение дня солнечная активность находилась на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 2 октября
"За последние сутки на Солнце произошли 14 вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,5. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.
Отмечается, что магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность низкой активности с возможностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 2 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 40.
Как распознать симптомы от влияния магнитных бурь метеозависимым
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают эксперты.
Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- боль в животе;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- высокая температура;
- бессонница;
- нервозность и раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.