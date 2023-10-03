Магнитные бури в октябре 03.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com

Сегодня, 3 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 3 октября

По данным сайта Meteoprog, во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

"За последние сутки на Солнце произошло четырнадцать вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса М4,55. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 3 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 56.

Магнитные бури 3 — 10 октября. Фото: Мeteoagent

Врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

тошнота и рвота;

повышенная чувствительность к свету;

сонливость и апатия;

головокружение,

онемение лица и шеи;

звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;

боль в одной или обеих висках.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.