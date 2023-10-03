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Магнитные бури 3 октября: что ждет украинцев сегодня

3 октября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в октябре 03.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 3 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 3 октября

По данным сайта Meteoprog, во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

"За последние сутки на Солнце произошло четырнадцать вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса М4,55. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 3 октября

Солнечная активность на 3 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 56.
Магнитные бури 3 октября
Магнитные бури 3 — 10 октября. Фото: Мeteoagent

Врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

  • тошнота и рвота;
  • повышенная чувствительность к свету;
  • сонливость и апатия;
  • головокружение,
  • онемение лица и шеи;
  • звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;
  • боль в одной или обеих висках.
Девушка страдает от головной боли
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.

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