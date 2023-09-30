Магнитные бури в сентябре 30.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 30 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 30 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 30 сентября
По данным сайта Meteoprog, в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 30 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 39.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Негативное влияние на здоровье людей
Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:
- держать при себе аптечку с необходимым лекарством;
- запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
- вести здоровый образ жизни;
- правильно питаться;
- регулярно заниматься физическими упражнениями;
- отдыхать должным образом;
- использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
- применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.
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