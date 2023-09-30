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Магнитные бури 30 сентября: что ждет украинцев сегодня

30 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в сентябре 30.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает депрессией из-за влияния магнитных бурь. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 30 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 30 сентября

По данным сайта Meteoprog, в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Магнитная буря 30 сентября

Солнечная активность на 30 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 39.
Магнитные бури 30 сентября
Магнитные бури 29 — 30 сентября. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Негативное влияние на здоровье людей

Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:

  • держать при себе аптечку с необходимым лекарством;
  • запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
  • вести здоровый образ жизни;
  • правильно питаться;
  • регулярно заниматься физическими упражнениями;
  • отдыхать должным образом;
  • использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
  • применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь
Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, медики объяснили, какие продукты питания способны улучшить настроение и избежать депрессивного состояния. По словам специалистов, есть три продукта, которые повышают уровень химических веществ в организме человека и помогают снизить риск возникновения депрессии и апатии.

Также мы сообщали о том, какие продукты питания способны укрепить нервную систему.

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