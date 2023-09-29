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Магнитные бури 29 сентября: что ждет украинцев сегодня

29 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в сентябре 29.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 29 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 29 сентября

По данным сайта Meteoprog, в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,33. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 29 сентября

Солнечная активность на 29 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 58.
Магнитные бури 29 сентября
Прогноз магнитных бурь 29 — 30 сентября от Meteoagent. Фото: скриншот

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.
Женщина страдает от головной боли
Женщина страдает от головных болей во время работы из-за воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, что головная боль — частый симптом в дни активности магнитных бурь, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов.

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