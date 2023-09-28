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Магнітні бурі 28 вересня: що чекає на українців сьогодні

28 вересня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі у вересні 28.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 28 вересня, українцям не варто очікувати значних магнітних бур. За день сонячна активність перебувала на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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"За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С4,66. Такі спалахи мало впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність низької активності з можливістю спалахів М- та Х-класу.

Сонячна активність на 28 вересня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • кількість сонячних плям — 79.
Прогноз магнітних бур 28-30 вересня від Meteoagent
Прогноз магнітних бур 28-30 вересня від Meteoagent. Фото: скриншот

Як вберегтися від магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — повідомляють астросиноптики.

До магнітних бур варто підготуватися завчасно. Лікарі радять мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю. 

Крім того, не перевантажуйте себе роботою, уникайте вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пийте більше води. Займіться фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі. Покращити самопочуття також може контрастний душ.

Не слід забувати про режим сну, важливо добре висипатися, особливо в дні спалахів на Сонці.

Жінка страждає від головного болю під час роботи через вплив магнітних бур
Жінка страждає від головного болю під час роботи через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що головний біль — частий симптом у дні активності магнітних бур, який люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.

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