Магнитные бури в сентябре 28.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 28 сентября, украинцам не стоит ожидать значительных магнитных бурь. За день солнечная активность находилась на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С4,66. Такие вспышки мало влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть возможность низкой активности с возможными вспышками М- и Х-класса.

Солнечная активность на 28 сентября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 79.

Прогноз магнитных бурь 28-30 сентября от Meteoagent. Фото: скриншот

Как уберечься от магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают астросиноптики.

К магнитным бурям следует подготовиться раньше времени. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.

Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды. Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.

Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.

Женщина страдает от головной боли во время работы из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что головная боль — частый симптом в дни активности магнитных бурь, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов.