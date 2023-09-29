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Магнітні бурі 29 вересня: що чекає на українців сьогодні

29 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у вересні 29.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 29 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 29 вересня

За даними сайту Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. 

"За останню добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,33. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 29 вересня

Сонячна активність на 29 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 58.
Магнітні бурі 29 вересня
Прогноз магнітних бур 29 — 30 вересня від Meteoagent. Фото: скриншот

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. 

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.
Жінка страждає від головного болю
Жінка страждає від головного болю під час роботи через вплив магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що головний біль — частий симптом у дні активності магнітних бур, який люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.

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