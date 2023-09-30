Магнітні бурі у вересні 30.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 30 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 30 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 30 вересня
За даними сайту Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.
"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,3. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 30 вересня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 39.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
Негативний вплив на здоров'я людей
Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:
- тримати при собі аптечку з необхідними ліками;
- запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
- вести здоровий спосіб життя;
- правильно харчуватися;
- регулярно займатися фізичними вправами;
- відпочивати належним чином;
- використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
- застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.
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