Магнітні бурі у вересні 30.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від депресії через вплив магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 30 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 30 вересня

За даними сайту Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,3. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 30 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 39.

Магнітні бурі 29 — 30 вересня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Негативний вплив на здоров'я людей

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

тримати при собі аптечку з необхідними ліками;

запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;

вести здоровий спосіб життя;

правильно харчуватися;

регулярно займатися фізичними вправами;

відпочивати належним чином;

використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;

застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, медики пояснили, які продукти харчування здатні покращити настрій та уникнути депресивного стану. За словами фахівців, є три продукти, які підвищують рівень хімічних речовин в організмі людини та допомагають знизити ризик виникнення депресії і апатії.

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