Магнитные бури 30 июня: симптомы и последствия

Магнитные бури 30 июня: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 30 июня, достигнет своего пика начавшаяся 28 июня магнитная буря средней интенсивности. Однако метеозависимые люди могут испытывать влияние магнитной бури на физическое и эмоциональное состояние.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 30 июня
Астросиноптики отмечают, что последняя магнитная буря в этом месяце не будет сильной.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойным.
"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении сайта Meteoprog.
Солнечная активность на 30 июня:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 51.
Симптомы воздействия магнитной бури:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.
Напомним, во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.
Сообщается, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.
Мощная магнитная буря произойдет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что ее испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.