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Магнитные бури 30 июня: что ждет украинцев сегодня

30 июня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 30 июня: симптомы и последствия
Мужчина страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 30 июня, достигнет своего пика начавшаяся 28 июня магнитная буря средней интенсивности. Однако метеозависимые люди могут испытывать влияние магнитной бури на физическое и эмоциональное состояние.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 30 июня

Астросиноптики отмечают, что последняя магнитная буря в этом месяце не будет сильной.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойным.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении сайта Meteoprog.

Солнечная активность на 30 июня:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 51.

Симптомы воздействия магнитной бури:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Напомним, во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.

Сообщается, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.

Мощная магнитная буря произойдет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что ее испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.

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