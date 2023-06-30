Магнитные бури 30 июня: симптомы и последствия

Мужчина страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 30 июня, достигнет своего пика начавшаяся 28 июня магнитная буря средней интенсивности. Однако метеозависимые люди могут испытывать влияние магнитной бури на физическое и эмоциональное состояние.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Астросиноптики отмечают, что последняя магнитная буря в этом месяце не будет сильной.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойным.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении сайта Meteoprog.

Солнечная активность на 30 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 51.

Симптомы воздействия магнитной бури:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Напомним, во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.

Сообщается, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.

Мощная магнитная буря произойдет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что ее испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.