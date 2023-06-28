Магнитные бури 28 июня: симптомы и последствия

Воздействие солнечных вспышек на Землю. Фото: WikiMedia

Сегодня, 28 июня, прогнозируют значительную магнитную бурю, которая продлится до 30 июня. По оценкам экспертов, предполагается колебание среднего уровня, что может повлиять на здоровье не только метеозависимых и людей с хроническими болезнями, но и других.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 28 июня

Отмечается, что сегодня начинается магнитная буря среднего уровня, которая оценивается в три балла. Она продлится несколько дней до 30 июня.

Также в июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:

слабые — 7, 16 и 30 июня;

средние — 10, 28 и 29 июня;

сильные — 18, 19 и 20 июня.

Симптомы воздействия магнитных бурь и борьба с ними

В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность. Однако люди с устойчивым здоровьем не ощущают течение магнитных бурь.

Если вы ощущаете последствия магнитных бурь, рекомендуется отдыхать, релаксировать, обеспечить достаточный сон, заниматься физической активностью, питаться здоровой пищей и сохранять спокойствие.

Напомним, что Землю в ближайшие дни накроет мощная магнитная буря. Она может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев.

Также мы писали, как избавиться от постоянного ощущения усталости и сонливости с помощью трех простых шагов.