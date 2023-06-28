Магнитные бури 28 июня: симптомы и последствия

Магнитные бури 28 июня: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 28 июня, прогнозируют значительную магнитную бурю, которая продлится до 30 июня. По оценкам экспертов, предполагается колебание среднего уровня, что может повлиять на здоровье не только метеозависимых и людей с хроническими болезнями, но и других.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 28 июня
Отмечается, что сегодня начинается магнитная буря среднего уровня, которая оценивается в три балла. Она продлится несколько дней до 30 июня.
Также в июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:
- слабые — 7, 16 и 30 июня;
- средние — 10, 28 и 29 июня;
- сильные — 18, 19 и 20 июня.
Симптомы воздействия магнитных бурь и борьба с ними
В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность. Однако люди с устойчивым здоровьем не ощущают течение магнитных бурь.
Если вы ощущаете последствия магнитных бурь, рекомендуется отдыхать, релаксировать, обеспечить достаточный сон, заниматься физической активностью, питаться здоровой пищей и сохранять спокойствие.
Напомним, что Землю в ближайшие дни накроет мощная магнитная буря. Она может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев.
Также мы писали, как избавиться от постоянного ощущения усталости и сонливости с помощью трех простых шагов.