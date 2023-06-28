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Магнітні бурі 28 червня: що чекає на українців сьогодні

28 червня 2023 04:30
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Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 28 червня: симптоми та наслідки
Вплив сонячних спалахів на Землю. Фото: WikiMedia
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 28 червня, прогнозують значну магнітну бурю, яка триватиме до 30 червня. За оцінками експертів, передбачаються коливання середнього рівня, що може вплинути на здоров'я не лише метеозалежних та людей із хронічними хворобами, а й інших.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 28 червня

Зазначається, що сьогодні починається магнітна буря середнього рівня, що оцінюється в три бали. Вона триватиме упродовж кількох днів до 30 червня.

Також у червні цьогоріч відбудеться кілька магнітних бур різної потужності:

  • слабкі — 7, 16 та 30 червня;
  • середні — 10, 28 та 29 червня;
  • сильні — 18, 19 та 20 червня.

Симптоми впливу магнітних бурь та боротьба з ними

У періоди магнітних бурь метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість. Однак люди зі стійким здоров'ям не відчувають перебіг магнітних бур.

Якщо відчуваєте наслідки магнітних бурь, рекомендується відпочивати, релаксувати, забезпечити достатній сон, займатися фізичною активністю, харчуватися здоровою їжею та зберігати спокій.

Нагадаємо, що Землю найближчими днями накриє потужна магнітна буря. Вона може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців.

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