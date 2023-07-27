Магнитные бури 27 июля: симптомы и последствия

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 27 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 27 июля

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня.

"За последние сутки на Солнце состоялись восемь вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,63. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,63 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 27 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 50.

Магнитные бури 27 — 30 июля. Фото: Meteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Как влияет магнитная буря на организм человека

Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:

апатия,

тревога,

раздражительность,

неопределенность в принятии решений,

может увеличиться риск образования тромбов,

повыситься артериальное давление,

усилиться мигрень,

головная боль.

Напомним, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.