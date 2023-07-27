Магнитные бури 27 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 27 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 27 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 27 июля
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня.
"За последние сутки на Солнце состоялись восемь вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,63. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,63 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 27 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 50.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Как влияет магнитная буря на организм человека
Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:
- апатия,
- тревога,
- раздражительность,
- неопределенность в принятии решений,
- может увеличиться риск образования тромбов,
- повыситься артериальное давление,
- усилиться мигрень,
- головная боль.
Напомним, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.