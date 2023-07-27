Магнітні бурі 27 липня: симптоми та наслідки

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 27 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 27 липня

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися вісім спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М4,63. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,63 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 27 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 50.

Магнітні бурі 27 — 30 липня. Фото: Meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Як впливає магнітна буря на організм людини

Експерти попереджають, що людей можуть накрити:

апатія,

тривога,

дратівливість,

невизначеність у прийнятті рішень,

може збільшитись ризик утворення тромбів,

підвищитись артеріальний тиск,

посилитися мігрень,

головний біль.

Нагадаємо, попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Магнітні бурі можуть відчувати також і наші домашні улюбленці. Важливо, щоб у цей період тварини не переохолоджувались і не перегрівалися, а також слід стежити за їхнім водним балансом та харчуванням.