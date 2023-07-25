Магнитные бури 25 июля: симптомы и последствия

Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Сегодня, 25 июля, значительных магнитных бурь не ожидается. За сутки солнечная активность находилась на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 25 июля

"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С9,1. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — прогнозируют астросиноптики.

Предполагается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Погода на Солнце на 25 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 45.

Магнитные бури 24 – 26 июля. Фото: Meteoagent

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей, имеющих хронические заболевания, а также на людей преклонного возраста.

Часто активность на Солнце сопровождается головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.