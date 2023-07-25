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Магнітні бурі 25 липня: що чекає на українців сьогодні

25 липня 2023 04:00
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Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 25 липня: симптоми та наслідки
Жінка страждає на головний біль. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 25 липня, значних магнітних бур не очікується. За добу сонячна активність перебувала на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 25 липня

"За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С9,1. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — прогнозують астросиноптики.

Передбачається, що сьогодні магнітне поле нашої планети буде від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М. 

Погода на Сонці на 25 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 45.
Магнітні бурі 24 — 26 липня. Фото: Meteoagent

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я та самопочуття метеозалежних, людей, які мають хронічні захворювання, а також на людей поважного віку.

Часто активність на Сонці супроводжується головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску.

Щоб не піддаватися впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  • прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

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