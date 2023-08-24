Магнитные бури 24 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 24 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 24 августа
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,11. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,11 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 24 августа:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 16.
Симптомы воздействия магнитной бури:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.
Напомним, из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарства. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.