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Магнитные бури 24 августа: что ждет украинцев сегодня

24 августа 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 24 августа: что ждет украинцев сегодня
Девушка страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 24 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,11. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,11 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 24 августа:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 16.
Прогноз магнитных бурь на 24-30 августа 2023г. Фото: Мeteoagent

Симптомы воздействия магнитной бури:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Напомним, из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарства. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.

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