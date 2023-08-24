Магнитные бури 24 августа: что ждет украинцев сегодня

Девушка страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 24 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 24 августа

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,11. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,11 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 24 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 16.

Прогноз магнитных бурь на 24-30 августа 2023г. Фото: Мeteoagent

Симптомы воздействия магнитной бури:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Напомним, из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарства. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.