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Магнітні бурі 24 серпня: що чекає на українців сьогодні

24 серпня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 24 серпня: що чекає на українців сьогодні
Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 24 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,11. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,11 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 24 серпня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 16.
Прогноз магнітних бур на 24-30 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Симптоми впливу магнітної бурі: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Медики радять відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Нагадаємо, через стрес у людей може підвищуватися артеріальний тиск, який деякі намагаються знизити за допомогою ліків. Але варто знати, як потрібно діяти, коли стався гіпертонічний криз, якщо під рукою немає відповідних медичних препаратів.

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