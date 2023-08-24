Магнітні бурі 24 серпня: що чекає на українців сьогодні

Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google

Сьогодні, 24 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,11. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,11 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 24 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 16.

Прогноз магнітних бур на 24-30 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Симптоми впливу магнітної бурі:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Медики радять відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

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